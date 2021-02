Bürstadt. Der Raiffeisenturm in Bürstadt wird vorerst nicht abgerissen. Das haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Mittwochabend entschieden. Zudem darf Rüdiger Engert, dem die beiden Hallen gegenüber vom Bahnhof gehören, sein Projekt „Kultur am Übergang“ – kurz KamÜ – realisieren. Die Stadt bietet ihm dafür das Grundstück zum Kauf an. Seine Familie nutzt es seit Jahrzehnten in Erbpacht. Den Beschlüssen ging allerdings eine lange Diskussion voraus, weil die SPD etliche Punkte kritisch sah.

Ob der Turm am Ende tatsächlich stehen bleibt und als Wärmespeicher oder für ein Blockheizkraftwerk genutzt und vielleicht mit einer Solaranlage verkleidet wird, bleibt völlig offen. Diese Entscheidung überlassen die Kommunalpolitiker dem künftigen Investor, der die Statik und Wirtschaftlichkeit prüfen wird. Welcher Bauherr zum Zug kommt, entscheidet das neue Parlament nach der Sommerpause.

SPD äußert etliche Bedenken

„Das heißt noch lange nicht, dass das was gibt! Bislang können es sich vier Investoren nur vorstellen, das Gelände zu entwickeln“, warf Boris Wenz (SPD) ein. Er hätte gerne mehr Zeit für die Entscheidung gehabt. Ihm gefällt zwar Engerts Idee, Kultur- und Atelierräume anzubieten. Doch Wenz wollte ihm das Gelände noch nicht zum Kauf anbieten – und dessen Hallen auch nicht aus dem Portfolio für den neuen Investor nehmen. Nicht bevor ein Gesamtkonzept fürs Areal vorliege. Am Ende passe die Idee des Bauherrn gar nicht zum „KamÜ“ und scheitere, so Wenz. „Dieser Grundsatzbeschluss geht zu weit. Das ist ein Freifahrtschein für die Verwaltung.“

Diese Kritik wies Bürgermeisterin Bärbel Schader vehement zurück. „Alle vertraglichen Verhandlungen werden im Haupt- und Finanzausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen“, betonte sie. Die Zeit dränge nur, weil der Zuschuss für das Areal von über 750 000 Euro aus EFRE-Mitteln (dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung) bis in zwei Jahren abgerufen werden müsse. Engert könne davon profitieren, „aber dafür muss er Eigentümer sein“.

„Alles mitnehmen, was geht“: Diese Devise gab Alexander Bauer vor. Er meinte dies in finanzieller Hinsicht wegen des Fördergelds für die Neuentwicklung des heruntergekommenen Gebiets, aber auch wegen des bürgerschaftlichen Engagements von Rüdiger Engert. Dass dieser in Bürstadt ein Café und Ateliers aus eigener Tasche bezahle, ohne dass die Stadt ihren Haushalt belasten müsse, überzeugt ihn. Zudem spüle der Verkauf Geld in die Kasse, so Bauer. „Dort und auf der Oli-Fläche werden wir zentrale Schandflecken in der Stadt beseitigen – und auch das Problem von zu wenig bezahlbarem Wohnraum lösen.“ Das löste Gelächter in den Reihen der Opposition aus. „Sozialwohnungen am Übergang“, rief Franz Siegl (SPD) ironisch.

Die Bedenken der SPD wurden von der Mehrheit abgetan. Vergeblich verlangte Wenz, dass der Verkauf an Engert mit einer kulturellen Nutzung verbunden wird, andernfalls solle die Stadt das Gelände zurückkaufen können. Diese Skepsis teilte Uwe Metzner (Grüne) nicht, doch Chantal Stockmann (FDP) bezweifelte, dass die Investoren „bei diesem schwierigen Gebiet“ am Ball bleiben. „Wenn es einfach wäre, würden wir nicht seit Jahren darüber diskutieren.“ Dass es am „KamÜ“ ein Café geben wird, glaubt sie nicht, da auch das Erdgeschoss im Bahnhof leer stehe – mangels Interessenten aus der Gastronomie.

„Werde niemanden enttäuschen“

Rüdiger Engert weiß indessen, dass das Parlament ihm viel Vertrauen entgegen bringt. Auf Anfrage äußert er auch Verständnis für das „zähe Ringen“ der Politiker. Doch der 50-Jährige betont: „Ich werde niemanden enttäuschen. Mein Konzept werde ich eng abstimmen mit dem zukünftigen Investor, damit das zusammen passt.“ Noch habe er nichts fertig geplant, es gebe nur erste Entwürfe. Ein Yoga-Studio will er einrichten, das sich auch für Bewegungstherapie oder Musikschule eigne. Zudem denkt er an Arbeitsplätze zum Anmieten (Coworking-Spaces). Aber das hänge vom Rest der Nutzung dort ab. Deshalb „würde ich mich freuen, möglichst bald zu wissen, wer der Investor ist“.

Rund ums Gelände sind noch weitere Fragen offen: Wo könnten Parkplätze entstehen? Im Gespräch ist ein Parkdeck bei der Firma Furniture. Zudem wird ein zweiter Gehweg in der schmalen Industriestraße gewünscht – diese könnte zur Einbahnstraße werden. „Während der ein- oder zweijährigen Bauphase können wir das schon mal üben“, sagte Erhard Renz (Grüne). Auf jeden Fall solle weiterhin langsam gefahren werden: „Alles andere als Tempo 30 kommt nicht in Frage.“