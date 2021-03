Bürstadt/Biblis. Auch wenn das Corona-Virus im Moment gerade noch einmal zur Höchstform aufzulaufen scheint, kann man die kommenden Osterfeiertage zumindest kulinarisch im kleinen Kreis genießen. Denn unzählige Restaurants, Gaststätten und einige Vereine wollen ihre Kunden verwöhnen. Neben Fisch und Fleisch kommen auch Vegetarier und Leckermäuler voll auf ihre Kosten. Zander, Dorade und Lachs stehen ebenso wie Lamm und Hase auf den Speisekarten. Rind, Schwein und Kalb sind ebenso zu haben. Und die Spargelfreunde dürfen sich auf ihre Lieblingsspeise freuen.

So bietet die TG Bobstadt in ihrem Vereinslokal „Serve an Volley“ nicht nur Spargelsuppe an, sondern verwöhnt mit kompletten Ostermenüs. Auch Anna Hracka, die beim Obst- und Gartenbauverein in Bürstadt den Kochlöffel schwingt, ist für die anstehenden Feiertage bestens vorbereitet. Zander und Lachs und ihre heiß begehrten Pfannkuchen mit Spargel kann man bei ihr vorab bestellen. Sie kocht außerdem nach Absprache komplette Wunschmenüs und hält diese zur Abholung bereit. Auch beim TC Bürstadt in der Gaststätte „Zum Olymp“ bleibt die Küche nicht kalt. Die gesamte Speisekarte steht über Ostern zur Auswahl.

Fisch an Karfreitag

Beim MGV Sängerlust werden die Abholtermine für Zander mit Kartoffelsalat und selbst gemachter Remouladensoße für den Karfreitag langsam knapp. Und im „Flic-Flac“, der Vereinsgaststätte der TG Biblis, freuen sich Anna und Engin Biber darauf, viele Gerichte zu kochen. Lamm, Hase und Fisch werden dort mit verschiedenen Gemüsen angeboten. „Wir liefern aus, oder die Kunden können sich ihre Speisen bei uns abholen“ berichtete Engin Biber.

Ein opulentes, leckeres Frühstück oder Kuchen, Torten, Pralinen und Gebäck hält das Sophie’sche für die Ostertage bereit. „Onkel Alfred“ liefert hier innerhalb der Kernstadt und nach Bobstadt und Riedrode. Die Kunden können aber auch selbst vorbei kommen.

Sophie’sche in Bürstadt: 0176/62 53 74 04; Ostermontag geschlossen.

„Serve and Volley“ bei der TG Bobstadt: 06245/63 00.

TC Bürstadt „Zum Olymp“: 06206/74 00 durchgehend geöffnet.

MGV Sängerlust Bürstadt: 06206/74 63.

Obst- und Gartenbauverein Bürstadt: Wirtin Anna Hracka 0174/1 93 56 75.

TG-Gaststätte Flic-Flac in Biblis: 06245/90 83 42. Fell