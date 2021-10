Kürbisse leuchten um die Wette

Bürstadt. „Kommt vorbei, bringt alle eure Halloween-Kürbisse mit und lasst sie mit vielen anderen auf dem Beethovenplatz leuchten“: Unter diesem Motto steht das „Halloween-Leuchten“ des Quartiersbüros in Bürstadt am Freitag, 29. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, auf dem Beethovenplatz, für das in der vergangenen Woche 70 Kürbisse verschenkt wurden. Am Freitag werden Tische aufgestellt, auf denen die leuchtenden Halloween-Kürbisse präsentiert werden können. Die Teilnehmer müssen eigene Kerzen und Leuchtmittel mitbringen. So können ganz viele Kürbisse gemeinsam erstrahlen, zur Freude aller, die vorbeikommen. Natürlich können die Kürbisse am Ende der Aktion wieder mit nach Hause genommen werden.

Kürbissuppe und Würstchen

Weiterhin ist das Café Sophie’sche vor Ort dabei und sorgt für eine Bewirtung zu familienfreundlichen Preisen. Angeboten werden warme Bock- und Wiener Würstchen sowie Kürbissuppe. Ebenso gibt es Glühwein, heißen Orangensaft und eine kleine Auswahl an Kaltgetränken. Gerne können als Beitrag für die Umwelt eigene Getränke-Tassen mitgebracht werden.

Das Quartiersbüro freut sich, wenn alle, die einen kostenfreien Kürbis erhalten haben, auch bei dieser Mitmachaktion teilnehmen. Zugleich steht das „Halloween-Leuchten“ allen Interessierten und Familien offen, die einen Halloween-Kürbis gestaltet haben oder einfach zu dieser geselligen Veranstaltung kommen möchten. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Wo es eng wird, muss eine Maske getragen werden. red

Info: Fragen per E-Mail an info@quartiersbuero-buerstadt.de

