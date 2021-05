Künstlerverein bringt Farbe nach St. Elisabeth

Bürstadt. Kreativität und Schaffensfreude gehen Kunstschaffenden auch in Pandemiezeiten nicht verloren. Im Gegenteil: Der Drang, mit Pinseln und leuchtenden Farben die oftmals triste Stimmung zu vertreiben, ist allgegenwärtig. Weil Kunstausstellungen im Moment nicht oder nur in kleinen Nischen möglich sind, haben sich die Mitglieder des Künstlervereins Bürstadt (KVB) eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Mit ihren Werken wollen sie den vielen leeren Wänden im neuen Anbau des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth eine ganz besondere und persönliche Note verleihen.

So hatte Vorsitzende Ingeborg Gärtner-Grein bei ihren Kunstkollegen angefragt, und diese hatten Bilder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt. Daraus hatte Gärtner-Grein eine Mappe gebastelt, in der 66 Arbeiten sowie die Künstler samt Technik und Format vorgestellt werden. Die Bewohner, die seit Mitte April in den neuen Gebäudeteil einziehen konnten, hatten zusammen mit der Heimleitung 20 Werke auserwählt, teilweise im Original oder auch als Digitaldruck. Besonders die floralen Motive waren heiß begehrt, aber auch für Landschaften, Stillleben und Tiere fanden sich Liebhaber.

„Ich bin überwältigt von der Unterschiedlichkeit der Perspektiven“, gestand Heimleiter Benedict Pretnar bei der offiziellen Übergabe der Kunstwerke, die vor den Türen von St. Elisabeth stattfand. Neben Arbeiten von Karin Maurer und Ingeborg Gärtner-Grein zog auch ein Gemälde von Markus Pröckl ein. Auch die farbenfrohen Unikate von Martina Rausch, die gemeinsam mit Hauswirtschaftsleiterin Sonja Schmitt die Spendenaktion koordiniert hatte, brachten Farbe und Freunde ins Haus. Fell