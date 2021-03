Bürstadt/Darmstadt. Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen die Menschen auf vieles verzichten. Nicht nur Treffen mit Familienmitgliedern und Freunden fehlen, auch die Beschränkungen im Sport und die Absage der meisten kulturellen Veranstaltungen nehmen dem allgemeinen Wohlgefühl Klang und Farbe. Geschlossene Geschäftsräume in verwaisten Innenstädten bereiten große Sorge. Die vor drei Jahren gegründete Künstlergemeinschaft „Künstler am Boulevard“, zu der auch die Bibliser Malerin Martina Rausch gehört, hat aus der Not eine Tugend gemacht. In einem leerstehenden Ladenlokal im Einkaufszentrum Boulevard am Ludwigsplatz in der Darmstädter Innenstadt werden regelmäßig wechselnde Bilder und Skulpturen in verschiedenen Stilrichtungen gezeigt.

Monika Schafus und Svetlana Dudnikova, beide für die künstlerische Leitung verantwortlich, sorgen dort immer wieder für eine interessante Ausgewogenheit. Zudem eröffnen sie interessierten Besuchern die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu den Kunstschaffenden.

Die Bibliser Malerin Martina Rausch zeigt ihre Bilder in Darmstadt. © Fell

Zu der Gruppe, die ohne öffentliche Fördermittel auskommt, gehören auch einige Mitglieder des Künstlervereins Bürstadt. Alle legen Wert darauf, hochwertige Kunst zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Jeder ausstellende Künstler, der auf eigene Rechnung arbeitet, steht persönlich an einigen Tagen im Monat zu den Galerie-Öffnungszeiten als Ansprechpartner bereit.

Dazu lädt die Gruppe regelmäßig Gastkünstler auf die 150 Quadratmeter große Ausstellungsfläche ein. „Wir präsentieren mehr als 160 Exponate unterschiedlicher Stile und Techniken“, erklärt Martina Rausch. Als Ergänzung zur Ausstellung betreiben die Künstler seit Kurzem eine Online-Galerie (www.kib-art-online.de), die dem Betrachter Einblicke in Vita und Werke erlaubt.