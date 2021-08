Künftige Bibliser Erstklässler schnuppern in den Ferien

Biblis. „Und jetzt sagt jeder mit seinem Ton Hallo“, motivierte Petra Kühner-Salomon, Betreuerin in der Schulkindbetreuung (SKB) Tintenklecks, die Kinder, die gerade mit ihr zusammen an Klangschalen und Trommeln ihre Erfahrungen machten. Dieses Angebot gehört mit zum Programm der dreiwöchigen Sommerferienbetreuung der SKB unter dem neuen Träger. Zum 1. August gab der Förderverein der Schule in den Weschnitzauen die Nachmittagsbetreuung, die nun kombiniert ist mit dem „Pakt für den Nachmittag“, an den neuen Träger, die Softdoor GmbH, ab.

In diesem Jahr fanden während der Sommerferien in der SKB gleich fünf betreute Wochen für Schülerinnen und Schüler statt. Die ersten beiden Sommerferienwochen liefen noch unter der Trägerschaft des Fördervereins. In der dritten Woche wurde pausiert. Die letzten drei Sommerferienwochen werden über den neuen Träger abgedeckt. „Wir werden zukünftig immer die letzten drei Sommerferienwochen durch die Schulkindbetreuung abdecken“, erklärte Tobias Kleiner, Leiter der SKB. Zuvor waren es immer die ersten drei Wochen gewesen. Damit wolle man es vor allem den angehenden Erstklässlern leichter machen, die sich in den Sommerferien schon zur Betreuung anmelden können. „Sie lernen so die Räumlichkeiten kennen, uns Betreuer und vor allem andere Schulkinder“, so Kleiner.

Regeln werden erklärt

Man merke es jetzt bereits, dass das Angebot gut angenommen wird. Jeweils 20 bis 25 Kinder werden pro Woche in den Ferien betreut. Der Großteil davon sind zukünftige Erstklässler. Daher stand in der ersten Ferienspielwoche auch das Kennenlernen im Mittelpunkt. Neben den Räumlichkeiten ging es um die Regeln in der Schulkindbetreuung. Die Kinder erfuhren beispielsweise, was alles im Bastelraum oder im Sportraum genutzt werden kann. „Wir haben hier ein offenes Konzept. Die Kinder können vieles im Freispiel kennenlernen und erleben“, führte der SKB-Leiter aus. Ebenso wurde den Kindern erklärt, dass sie den Schulhof nicht alleine verlassen dürfen. Und die Kinder lernten das Personal kennen. „Wir sind sieben Betreuerinnen und Betreuer, die in Schichten vor Ort die Kinder unterstützen“, sagte Kleiner.

Neben dem Freispiel bietet die SKB während der Ferienspiele verschiedene Angebote an. Mal waren sie mit den Kindern auf dem großen Spielplatz an der B47, mal auf dem Sportplatz, wo Fußball, Bewegungsspiel oder auch Spaß am Schwingtuch auf die Kinder wartete. Klangerlebnisse mit Klangschalen, Tanzenchoreographien mit Reifen oder Seil sowie CDs bemalen sorgten ebenso für Abwechslung. „Wir werden mit den Kindern zudem von der alten Schule in die große Schule laufen, gemeinsam den Schulweg begehen“, meinte Kleiner. In der alten Schule sind die ersten und zweiten Klassen untergebracht, in der großen die höheren Jahrgänge.

