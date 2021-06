Kuchen und Comedy

Bürstadt. Wer vermisst sie nicht: die Sänger, Musiker, Tänzer, Schauspieler und Komödianten. Neben dem zwanglosen Zusammensitzen mit Freunden und der Familie haben die Menschen während der nun über ein Jahr andauernden Corona-Pandemie auf vieles verzichten müssen.

Mit kreativen Ideen und einem umfassenden Hygienekonzept stemmt sich der Kaninchenzuchtverein H18 gegen die Tristesse. Denn in der großen Halle des Vereins, in der sonst Zuchtausstellungen, Fastnachtssitzungen und die Mitglieder des Pfeil- und Bogenclubs feiern und üben, dürfen wieder etwa 100 Personen – immer mit dem nötigen Sicherheitsabstand – zusammenkommen. Deshalb lädt der Verein jeweils am Sonntag, 13. Juni, und am Sonntag, 20. Juni ab 14 Uhr zum gemütlichen Kaffeetrinken ein. Neben Kuchen und Torten darf dabei auch die Sahne nicht fehlen. Als komödiantische Zugabe hat sich Jutta Hinterberger alias Kättl Feierdaach aus Speyer angemeldet.

Generalprobe für Fastnacht

Kättl Feierdaach kommt wieder nach Bürstadt. © Jutta Fellbaum

Mittlerweile längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt, will sie an den beiden Tagen an vertrauter Stätte ihre Generalproben für das neue Fastnachtsprogramm einem ausgewählten Publikum vorstellen. Schon jetzt ist klar: Zwerchfellerschütterungen und Schenkelklopfer sind vorprogrammiert.

„Wir verlangen keinen Eintritt“, erklärte Karin Huy. Jedoch muss sich jeder Gast vorab unter der Telefonnummer 06206/75 41 6 anmelden. Neben bereits vollständig Geimpften und Genesenen sind alle die willkommen, die einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen können. Fell

