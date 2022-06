Groß-Rohrheim. Kurzfristig ist die CDU Groß-Rohrheim bei der Kuchentheke auf dem Bauernmarkt eingesprungen und hat für leckeres Backwerk gesorgt. Fleißige Helferinnen und Helfer verkauften 13 Kuchen. Dabei half auch Christa Rupp vom Bauernmarktteam mit. Alle Beteiligten schlugen vor, die Einnahmen in Höhe von 300 Euro an die Tafel in Bürstadt zu spenden. Kurt Kautzmann übergab den Betrag an Maria Glaser von der Tafel. red

