Die Stadt Bürstadt unterstützt eine weitere Aktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. So wird die Idee von Fatma Aya aus der Integrationskommission aufgegriffen und am Sonntag, 12. März, von 14 bis 17 Uhr in den Pfarrsaal St. Michael zu einem Sonntagscafé eingeladen. In dieser Zeit wird Kaffee und Kuchen vor Ort angeboten. Der Kuchen kann aber auch zum Mitnehmen gekauft werden.

