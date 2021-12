Krippenbilder online teilen

Bürstadt. Ergänzend zu den Gottesdiensten an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen gestaltet die Pfarrgruppe Bürstadt eine Online-Präsentation von Krippenbildern. Alle Bürstädterinnen und Bürstädter und auch Interessierte aus dem Umland sind eingeladen, ein Foto ihrer Krippe bis spätestens vierten Advent, 19. Dezember, an die Gemeindereferenten Iris und Michael Held per E-Mail an gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de zu schicken.

Video zusammengeschnitten

Die gesammelten Fotos werden dann zu einem Video zusammengestellt, in dem alle eingesendeten Krippen zu sehen sind und das Weihnachtsevangelium vorgelesen wird. An Heiligabend wird das fertige Video freigeschaltet. Der entsprechende Link findet sich dann auf der Homepage der Pfarrgruppe Bürstadt, die unter bistummainz.de/pfarrgruppe/buerstadt zu finden ist.

Durch das Teilen der Fotos der eigenen Krippen und Anschauen der Bilder, während das Weihnachtsevangelium vorgetragen wird, sind viele Menschen durch die frohe Botschaft zu Weihnachten und durch den virtuellen Weg miteinander verbunden. red