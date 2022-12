Kriminelle Bande in Bürstadt unterwegs

Bürstadt. Bei Kontrollen auf südhessischen Autobahnen haben Zivilfahnder am Dienstag 36 Fahrzeuge und nahmen hierbei 60 Personen genauer unter die Lupe genommen. Dabei kamen sie auch einer Bande auf die Schliche, die noch am Abend in Bürstadt unterwegs war.

Zunächst bemerkten die Beamten am frühen Abend in einem voll besetzten Fahrzeug auf der A 67 bei Lorsch vier Männer und Frauen aus Osteuropa, im Alter zwischen 34 und 42 Jahren. Zum Teil waren sie der Polizei wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte bekannt. Später beobachteten die Fahnder diese Personen, wie sie ein Schuh- sowie ein Bekleidungsgeschäft in der Bürstädter Mainstraße betraten. Bei der Kontrolle nach dem Verlassen der Geschäfte fanden die Ordnungshüter mehrere neue Schuhpaare mit Etiketten und neben weiteren Kleidungstücken, eine Strickjacke, aus der das elektronische Sicherungsetikett herausgerissen worden war. Das Etikett wurde im Geschäft gefunden, ebenso die Diebstahlssicherungen der Schuhe. Laut Polizei waren diese professionell entfernt worden.

Bei der Durchsuchung einer der Frauen sei zudem neue Babykleidung gefunden worden. Die vier Personen wurden vorläufig festgenommen, weil aber alle einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

Die flächendeckenden Kontrollen der Polizei sollen Wohnungseinbruch und Kriminalität bekämpfen. Die Beamten verfolgen damit zudem das Ziel, Straftäter zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter unattraktiv zu machen, heißt es in der Mitteilung weiter. cos/pol