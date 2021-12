Krimi spielt in Istanbul

Bürstadt. In Istanbul, der Stadt zwischen zwei Kontinenten, spielt der Roman „Die Gärten von Istanbul“ von Ahmet Ümit. Iris Held von der Katholischen Bücherei in Bürstadt empfiehlt dieses Buch, das auch in der KÖB ausgeliehen werden kann.

Istanbul gilt als magischer Ort, wo Geschichte geschrieben wurde und sich noch heute unzählige Geschichten ineinander verweben. Kaum einer kennt die Stadt so gut wie Nevzat, Oberinspektor des Morddezernats im Krimi. Und kaum einer leidet an ihm wie er, dessen Frau und Tochter dort Opfer eines Verbrechens wurden. Und doch wird er hinzugezogen, als an der Atatürk-Statue eine Leiche gefunden wird. Das Opfer, Professor für Kunstgeschichte, war in Istanbuls intellektuellen Kreisen anerkannt. Ebenso wie seine Ex-Frau Leyla, Museumsdirektorin im legendären Topkapi Palast.

Faszinierende Stadt im Zentrum

Kurz darauf wird eine zweite Leiche gefunden. Wieder an einem von Istanbuls Wahrzeichen. Die Serie reißt nicht ab. Sieben Leichen an sieben historischen Stätten – und nur ein einziger Faden scheint die Fälle miteinander zu verbinden: die jahrtausendealte Geschichte der Stadt.

Das Cover zeigt einen Blick vom Bosporus auf Istanbul und die Blaue Moschee. Es ist in Blau- und Gelbtönen gehalten und wirkt sehr stimmungsvoll. Die Story hat Iris Held an eine Geschichte von Dan Brown erinnert, in der auch mehrere Mordopfer an historisch bedeutsamen Stellen gefunden werden. Der Kommissar tritt als Ich-Erzähler auf und muss diese Fälle aufklären. Doch nicht das Tempo und die Action stehen im Mittelpunkt. Neben den Ermittlungen geht es um die persönliche Geschichte des Kommissars und immer wieder um die Stadt. Der Bücherei-Mitarbeiterin hat „Die Gärten von Istanbul“ gut gefallen. „Der Autor kann sehr schön traurige Geschichten erzählen und nebenbei erfährt man viel über eine faszinierende Stadt und ihre lange wechselvolle Geschichte“, schreibt Iris Held. red

