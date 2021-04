Bürstadt. Gemeinsam hat sich Familie Fuchs an Karfreitag auf den Kinderkreuzweg auf dem Gelände von St. Peter in Bürstadt begeben. Die Aktion war gut organisiert und weitestgehend kontaktfrei. So konnten sich alle sicher fühlen. Er war auf einem Rundweg angelegt, auf dem sich keiner begegnete.

Bei der Anmeldung im Flur zum Pfarrsaal saß eine Helferin, die Namen und Telefonnummern notierte. Dann ging es zur ersten Station in den abgedunkelten Saal. Dort empfing Gemeindereferent Michael Held die Familie, die sich vor eine lange Tafel stellte. Darauf verteilt: eine große Kerze und zwölf kleine, ein Krug mit roter Flüssigkeit und ein großes Fladenbrot. Die Familie hörte einen Text, der von drei Personen im Vorfeld in einer Art Hörspiel aufgenommen wurde.

Der Tisch und die Kerzen standen für Jesus und seine Jünger, die das letzte Abendmahl zelebrierten. Eigentlich war damals die Zeit des Pessachmahls, das aber anders ablief als sonst. „Einer von euch wird mich verraten“, sagte Jesus. Er brach erst das Brot, gab danach den Becher mit Wein herum und kündigte damit seinen Tod an: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Der Weg führte dann hinaus in den Garten, der den Garten Gethsemane repräsentierte. Jesus sagte: „Ihr werdet mich alle verleugnen.“ An dieser Station stand eine weitere Helferin aus dem Kirchenvorstand, die den Text las.

Die Kinder konnten einen kleinen Zweig Goldregen nehmen und ihn auf den Rasen ablegen. Dort lagen neben einer Laterne verschiedene Steine als Symbol für den biblischen Garten und Stoffstücke, die für Jesus und die Jünger standen.

An der nächsten Station am Ende des Weges bei der Kindertagesstätte war dieses Mal Familie Fuchs gefragt. Mutter Leonora las den Text für Sohn Leandro und Tochter Lorella vor. Auch Vater Mario hörte zu. Hier lagen eine Dornenkrone und ein Kreuz bereit, dazu ein Tisch, ein Hocker und ein rotes Gewand, das Pilatus symbolisieren sollte. „Bist du der König der Juden?“, fragte Pilatus. „Ein König hat eine Krone und für Jesus war das die Dornenkrone“, erklärte Mutter Leonora.

Es gehört für sie zum katholischen Glauben, dass die Kinder den Kreuzweg kennen. Und deshalb war die Familie hier. „Es ist schön gemacht und gefällt uns bisher ganz gut, was in St. Peter angeboten wird“, meinte die Mutter. An der nächsten Station am Kircheneingang erfuhren die Kinder etwas über Veronika und das Tuch, dass sie Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung reichte. „Habt ihr auch schon mal jemand geholfen, vielleicht wenn der hingefallen war?“, fragte Hildegard Rother die Kinder. Leandro bejahte schüchtern und so war wieder ein Bezug zum eigenen Leben der Kinder hergestellt.

Osterkerze zum Mitnehmen

Am Altar stand Gemeindereferentin Iris Held und übernahm den besinnlichen Abschluss. Auf den Stufen lag ein großes Kreuz auf einem schwarzen Tuch, dazu Hammer und Nägel. Jesus wird ans Kreuz geschlagen und stirbt. „Am Ostersonntag aber kommt der Pfarrer mit einer großen Osterkerze in die dunkle Kirche und das Licht wird an alle weitergegeben. Das steht dafür, dass der Tod nicht das Ende und Christus auferstanden ist“, sagte sie der Familie. Es gab einen Moment der Besinnung, bei dem die Familie an alle Verstorbenen denken konnte. Held verteilte noch kleine Osterkerzen an alle für Zuhause, die am Ostersonntag angezündet werden konnten.

Die Gemeindereferentin wies auf den Online-Gottesdienst für Kinder am Sonntag hin, bevor sie die Familie verabschiedete. „Es läuft wie am Schnürchen. Taktgeber ist die erste Station am Pfarrsaal“, erklärte Held zufrieden. Es ging nämlich Schlag auf Schlag. Schon warteten die Nächsten. Besonders freute sie sich, auch einige der Kommunionkinder zu begrüßen, die am Ostermontag zum ersten Mal die Hostie empfangen werden. „Zusammen mit dem Pfarrgemeinderat und den Helfern aus dem Mini-Gottesdienst waren wir uns einig, den Kreuzweg auf diese Art zu veranstalten“, meinte sie. Und der Andrang gab ihr Recht.