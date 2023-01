Bürstadt. 33 Termine in Bürstadt bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in ihrem neuen Programm an - im letzten Heft waren es es gerade mal sieben. Möglich ist das, weil die KVHS neue Räume gefunden hat: Sie nutzt ab Februar den Seminar- sowie den Yogaraum von KamÜ, dem Projekt „Kultur am Übergang“ von Stefanie und Rüdiger Engert in der Industriestraße.

„Wir beeilen uns gerade, um alles

...