Kreis unterstützt Vereine mit eigenen Sportstätten

Bürstadt. Spontan ließ sich Landrat Christian Engelhardt in der Halle der TSG Bürstadt zu einer kleinen sportlichen Einheit am Stufenbarren hinreißen. Für noch mehr Begeisterung sorgte allerdings das, was er finanziell zu bieten hatte. Denn der Kreis schüttet derzeit seine Zuschüsse für die Unterhaltskosten für vereinseigene Turnhallen aus. Engelhardt übergab exemplarisch für alle weiteren 80 Vereine, die im Kreis bedacht werden, einen Bescheid an die TSG Bürstadt. Sie erhält 9440 Euro.

„Für uns ist dieser Zuschuss, neben der Vereinsförderung und Unterstützung der Stadt, ein wichtiger Beitrag und wird aktuell mehr den je benötigt“, war sich der TSG-Vorstand mit dem Vorsitzenden Gunther Gebhardt, dem stellvertretender Vorsitzenden Andre Kukutschka und dem Kassenwart Klaus Arnold einig. Coronabedingt sei man nicht nur sportlich und beim Vereinsleben ausgebremst, sondern auch bei den Einnahmen durch Aktivitäten, Vermietungen und Feste. Außerdem sind derzeit die Beiträge für die aktiven Mitglieder ausgesetzt.

„So ergeht es den meisten Vereinen“, wissen die Vorstandsmitglieder. Die Einnahmen gehen zurück, die Ausgaben bleiben. Wehmütig blicken sie, auch mit der anwesenden Bürstädter Bürgermeisterin Barbara Schader, auf Zeiten vor Corona zurück. „Die Halle bietet so viele Möglichkeiten: von der Gewerbeausstellung über das Oktoberfest, Fastnacht oder als Austragung der Gymnastica“, zählt Schader nur einige Aktivitäten auf, die kulturell und sportlich Bürstadt bereichern und dem Verein Einnahmen ermöglichen.

„Die Gymnastica 2022 werden wir wohl verschieben. Es wird schwer sein, Gruppen hierfür zu gewinnen. Einmal, weil viele, so wie wir, nicht trainieren konnten, zum anderen bündeln sich 2022 zu viele sportliche Ereignisse“, so Gebhardt. Dann will er lieber noch etwas warten und die Gymnastica wie gewohnt mit attraktivem Programm und anziehenden Gruppen gestalten.

Genau diese Art von Engagement würdigt Landrat Christian Engelhardt, der das Ehrenamt als wichtige Stütze der Gesellschaft sieht und weiß, wie viel Herzblut die Vereine in ihre Angebote und die vereinseigenen Hallen investieren. Der Kreis unterhält seine Hallen. Aber auch die vielen Sportstätten in Vereinshand unterstützt er mit Unterhaltszuschüssen. Denn nur so sei auch eine solche Vielfalt an Angeboten in einer Stadt möglich.

Dem Landrat war es ein Anliegen, dass die Zuschüsse in diese schwierigen Zeiten so früh wie möglich ausgezahlt werden. Dem konnten die Anwesenden nur zustimmen.

Die TSG und alle Vereine seien Aushängeschilder für die Stadt, für das Leben vor Ort, für die Gemeinschaft und zur Aktivierung für Ehrenamt, für den Einsatz für das Gemeinwohl, betonte die Bürgermeisterin. Vereinseigene Hallen seien vor Jahrzehnten oftmals Visionen gewesen, die von Ehrenamtlichen mit Herzblut und Eigenleistung, mit Zeit und Arbeit, umgesetzt und instandgehalten werden. „Wir hatten gerade in den letzten Jahren hohe Kosten zu tragen, etwa im Bereich des Brandschutzes. Der Kreis hat uns auch bei der Sanierung der LED Anlage 2019 unterstützt“, erinnert sich Arnold. Und Engelhardt ergänzt, dass der Kreis 2018 den Zuschuss um 25 Prozent erhöht hat. Er dankte allen Aktiven, denn der Einsatz der Ehrenamtlichen sei eine Herzensangelegenheit und „unbezahlbar“.

