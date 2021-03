Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis ist übers Wochenende deutlich gestiegen. Das Landratsamt meldet 72 neue Infektionen, davon drei in Bürstadt, eine in Biblis und eine in Groß-Rohrheim. Die Inzidenz im Kreisgebiet steigt an auf 90. Am Freitagabend lag dieser Wert noch bei 71. Auch die Virusvarianten breiten sich weiter aus: Wie die Behörde mitteilt, sind 42 weitere, bereits nachgewiesene Infektionen auf die britische Mutation zurückzuführen, fünf auf die südafrikanische. Damit sind inzwischen insgesamt 402 Fälle im Kreis auf die britische Variante zurückzuführen und 33 auf die südafrikanische. sbo