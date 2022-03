Der Künstlerverein Bürstadt (KVB) lädt am Wochenende vom 26. und 27. März zur Osterausstellung ein. Rund 30 Aussteller präsentieren sich im Bürgerhaus. Dieses ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Eier in vielen Variationen und Kunsthandwerk rund ums Osterfest stehen im Mittelpunkt des Geschehens.

...