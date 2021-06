Kreatives sorgt für Freude

Bürstadt. „Schön, dass Sie an uns denken. Solche Aktionen bringen viel Freude zu uns ins Haus“, meinte Benedict Pretnar, Leiter des Seniorenheims St. Elisabeth in Bürstadt. Doris Mecky und Klaus Schnell brachten Kreatives für das Seniorenheim vorbei. Mecky hatte bunte Geburtstagssteine gestaltet, welche Senioren mit einem runden Geburtstag geschenkt bekommen. Klaus Schnell hatte aus Beton Vogeltränken, Schalen und halbrunde Kugeln, die Innen besprüht sind, gezaubert. Die Vernetzung zwischen dem Seniorenheim und den Bürgern wurde vom Quartiersbüro Bürstadt begleitet.

Wie Sonja Schmitt vom Seniorenheim St. Elisabeth und Stefanie Reis vom Quartiersbüro berichteten, entspringt diese Aktion ursprünglich aus der Kooperation des Seniorenheims mit dem Bürstädter Jugendhaus. Die Kinder und Jugendlichen haben den Bewohnern etwa zu Advent oder zu Ostern schöne Kränze gebastelt und überreicht. Ein Termin für ein generationsübergreifende Kreativaktion war für 2020 schon ausgemacht, konnte Corona-bedingt jedoch nicht stattfinden. Bei der Übergabe der Osterkränze des Jugendhauses im März an das Seniorenheim fragte Sonja Schmitt nach, ob denn noch mehr Kreatives als Dekoration für den Neubau gestaltet werden könnte. Hieraus entwickelte das Jugendhaus eine Mitmachaktion für Kinder, Jugendliche, Familien und Bürger, die für das Seniorenheim künstlerisch tätig werden konnten.

„Von dieser Aktion haben wir in der Zeitung gelesen und gleich mitgemacht“, erzählte Klaus Schnell. Danach wurden ihm und Nachbarin Doris Mecky schnell klar, dass sie diesen kreativen Part für Andere intensivieren möchten, und hier kam das Quartiersbüro am Beethovenplatz ins Spiel. Bei diesem informierten sich die beiden, wie sie sich kreativ in Bürstadt weiter einbringen könnten und baten um Kontaktvermittlung mit dem Seniorenheim.

„Das Quartiersbüro ist Anlaufstelle für alle Belange rund um die östliche Kernstadt, welche in das Städtebauförderprogramm ,Sozialer Zusammenhalt’ aufgenommen wurde. Zugleich ist das Quartiersbüro Schnittstelle zur Gesamtstadt und unterstützt sowie vernetzt gerne die ehrenamtlichen Bestrebungen der Bürgerinnen und Bürger“, so Stefanie Reis. Die beiden Kreativen stammen zudem aus diesem Stadtgebiet der östlichen Kernstadt. Um das Kennenlernen zu erleichtern, übernahm das Quartiersbüro die Kontaktaufnahme und Terminfindung für ein Treffen, und Reis begleitete Mecky und Schnell zu dem Gespräch mit Sonja Schmitt vom Seniorenheim.

Engagement kommt gut an

Die zwei Gestalter brachten hierzu schon erste Exponate mit, und gemeinsam wurden kreative Sachen zur Anfertigung für das Seniorenheim abgesprochen. So fertigte Doris Mecky Geburtstagssteine an: selbstgesammelte größere Steine, die sie mit Motiven und einem „Alles Gute“, teils auch mit Geburtstagszahl, verzierte. „Diese Steine bekommen alle Senioren, die dieses Jahr einen runden Geburtstag feiern“, erzählt Schmitt. Klaus Schnell begeisterte mit seiner Betonkunst. Die Vogeltränken laden zu Tierbeobachtungen ein und bieten Vögeln Trinkmöglichkeiten, schwere Betonschalen mit dem Muster von Rhabarberblättern dienen als Schalen und die halbrunden, innen hohlen Kugeln, können saisonal dekoriert werden und sind ein Blickfang. Kleinere Schalen können mit Hauswurz bepflanzt werden und sollen dann als Dekoration der Außentische dienen.

„Wir bedanken uns für dieses bürgerschaftliche Engagement. Es ist toll, dass trotz Corona die Vernetzungen weitergehen und das Quartiersbüro oder das Jugendhaus uns hier zur Seite stehen“, lobte Benedict Pretnar und freute sich, denn Mecky und Schnell wollen auch zukünftig Kreatives für das Seniorenheim gestalten. red

