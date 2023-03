Bürstadt. Familien, die einen Menschen betrauern, sind am Dienstag, 28. März, von 15.45 bis 17.15 Uhr in die Geschäftsstelle der Palliativ- und Hospizinitiative im Ried (PaHoRi) in der Schubertstraße 31 in Bürstadt eingeladen. Trauer betrifft nie eine einzige Person allein, sondern immer das ganze Familiensystem, machen die Veranstalter deutlich. Deshalb treffen sich in der Trauergruppe „kreativ trauern“ Eltern, Großeltern und Kinder, um gemeinsam ihrem Verlust zu begegnen. Kreativität sei ein Ausdruck der Seele und könne auch im Trauerprozess eine wichtige Rolle spielen. In der gemischten Gruppe sind noch Plätze frei. Hier können sich die Teilnehmer über ihren Alltag und ihr Erleben austauschen und sich dadurch gegenseitig stützen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@pahori.de oder 06206/710-203. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1