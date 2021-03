Bürstadt. Die Präsentationen der einzelnen Projekte von „Jugend forscht“ standen in diesem Jahr unter den Zeichen der Corona-Pandemie. Doch die Teilnehmenden der Erich Kästner-Schule in Bürstadt hatten die Herausforderung angenommen und ihre Projekte in der letzten Februarwoche online präsentiert. Und das sehr erfolgreich, wie sich jetzt bei der Siegerehrung zeigte. Die drei Teams holten in ihren Kategorien jeweils einen zweiten Platz sowie Sonderpreise.

„Die Schüler waren extrem aufgeregt. Sie haben das aber gut hinbekommen“, lobt Dr. Elke Killer, die den MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, leitet. Immerhin kam die Präsentation direkt aus den heimischen Kinder- oder Wohnzimmern. Die Technik-Tests im Vorfeld waren gut gelaufen, die Schüler mit dem Programm Zoom vertraut. Die Organisation von „Jugend forscht“ und des Patenunternehmens BASF sei einwandfrei gewesen, so Killer. Das habe den Schülern im Vorfeld viel Angst genommen.

Anne Alföldi, Laura und Nina Zieglschmidt (7 Ga) starteten mit ihrem Projekt „Kann man seine Kosmetik selbst herstellen?“ im Bereich Arbeitswelten in der Altersgruppe bis 15 Jahre. Sie suchten sich verschiedene Rezepte für Haut und Haare heraus, stellten diese selbst her und suchten sich Testpersonen, die die Rezepturen ausprobierten. „Über Fragebögen waren sich alle einig, dass die Erzeugnisse als mindestens gleichwertig gegenüber gekauften Produkten sind“, so Elke Killer. Das brachte dem Trio den zweiten Platz ein.

Karoline forscht noch weiter

Karoline Kirsch (7 Gb) stellte im Fachbereich Biologie ihr Projekt „Vom Sandkasten zum Gemüseacker“ vor. Hintergrund war der Gegensatz zwischen den immer weniger werdenden Ackerflächen und der steigenden Weltbevölkerung, die es zu ernähren gilt. Das Experiment wurde im Gegensatz zum Vorjahr um Freilandversuche in Töpfen erweitert, um nicht nur die Keimung von Mais und anderen Arten, sondern das gesamte Wachstum der Pflanze sowie die Früchte bewerten zu können. Diese Versuche sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch erhielt sie von der Jury neben dem zweiten Platz einen Sonderpreis.

„Eignen sich Pflanzenreste und andere Abfallstoffe als Ersatz für Plastikdämmstoffe bei Verpackungen?“ Diese Frage stellte sich Laurin Wiedemann (9 Gb) im Bereich Arbeitswelten. In der Pandemie sei die Nutzung der Essenslieferdienste gestiegen und damit auch der Verbrauch an Styropor und Plastik, aus denen die meisten Verpackungen sind. Laurin war aufgefallen, dass ein Bio-Händler eine Dämmung aus Hanffasern genutzt hatte, um die Lebensmittel lange kühl zu halten. Der Schüler untersuchte daraufhin verschiedene weitere Naturmaterialien wie Stroh, Sägespäne oder Papierschnipsel aus dem Schredder auf ihre Dämmeigenschaften gegenüber Wärme und Kälte.

Verwendet wurden Omas Wärmflasche oder Kühlakkus. Wichtig dabei waren die Wiederverwertbarkeit und das ungefährlichere Recycling im Vergleich zu Styropor. Laurin bewies, dass fast alle Materialien mindestens so gute Werte ergaben wie die gängigen Materialien. Vor Ort hielten sie das Eingepackte sogar noch längere Zeit warm beziehungsweise kühl. Dafür landete er auf dem zweiten Platz und erhielt den Sonderpreis „Ressourcenschonung“. Die Jury sah bei allen Präsentationen noch viel Potenzial für eine Weiterführung. Das ist nun auch auf Seiten der Schule geplant.

„Schön war, dass dieses Mal die Teilnehmer aus ganz Hessen bei der Preisverleihung zugeschaltet waren. So konnten auch viele die Projekte mitbekommen, die woanders bearbeitet wurden, und das fördert den Austausch untereinander. Diese Idee soll beibehalten werden“, lobte Elke Killer.

Die MINT-Leiterin unterstützt und betreut seit Jahren den Wettbewerb. Das war durch Corona dieses Mal weitaus aufwendiger als sonst. „Jetzt konnte man nicht sagen, wir treffen uns irgendwann nach dem Unterricht in der EKS. Teilweise war ich bei den Schülern daheim - immer mit Maske und Abstand. Glücklicherweise war es im Vorfeld schon klar, dass es schwierig werden würde. Deshalb waren die Projekte so gestaltet, dass die Schüler sehr viel allein besorgen und bearbeiten konnten“, berichtete Elke Killer.

Für ihr Engagement hat die Lehrerin einen Betreuerpreis erhalten und darf einen mehrtägigen Workshop zum Thema „Digitalisierung“ besuchen. Dieser werde ihr neue Impulse für die weitere Arbeit geben, ist sie sich sicher.