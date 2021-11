Kooperation im Gespräch

Bürstadt. Mit mehr als 7 Millionen Euro plant die Stadt Bürstadt für Sach- und Dienstleistungen im neuen Haushaltsplan für 2022. Das hält die SPD-Fraktion für zu hoch. Sie beantragt daher, den Betrag um fünf Prozent zu senken. Darum spricht der Haupt- und Finanzausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bürstadt. Auf der Tagesordnung stehen zudem Kanal- und Abwassergebühren, das Immobilienmanagement und eine Änderung der Gefahrenabwehrverordnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Gesprächsstoff wird ferner der Punkt interkommunales Vergabezentrum in Viernheim sorgen. Neben Bürstadt und Viernheim beraten derzeit auch Lampertheim, Biblis und Groß-Rohrheim über die Kooperation. Hintergrund sind die komplizierten Vorschriften für Ausschreibungen, für die die Rathausmitarbeiter extra geschult werden müssen. Im ersten Vorgespräch sahen die jeweiligen Bürgermeister Vorteile in einem gemeinsamen Vergabezentrum, das in Viernheim angesiedelt werden soll.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können direkt vor Eröffnung der Sitzung Fragen zu den Themen der Tagesordnung stellen. cos