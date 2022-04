Konzert und Gottesdienste

Bobstadt. Zu einem Konzert für den Frieden laden die Frühstücksfrauen der evangelischen Kirchengemeinde in Bobstadt am Samstag, 9. April, um 16 Uhr in die Kirche ein. Neben der Musik werden Kurzgeschichten, Gebete und Fürbitten das Programm begleiten. Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös geht an das Diakonische Werk zur Hilfe für die Ukraineflüchtlinge. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung im Pfarramt unter der Telefonnummer 06206/7 90 19 gebeten. Dies gilt auch für die Ostergottesdienste, die wie folgt geplant sind: Gründonnerstag, 14. April, mit Abendmahl um 18 Uhr in Bobstadt, um 19 Uhr in Bürstadt. An Karfreitag, 15. April, Gottesdienst um 9 Uhr in Bobstadt, um 10.15 Uhr in Bürstadt. Die Feier der Osternacht am Ostersonntag, 17. April, beginnt um 9 Uhr in Bobstadt und um 10.15 Uhr in Bürstadt. Im Gottesdienst besteht Maskenpflicht, und es gilt weiterhin die Abstandsregel. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1