Konzert erneut verschoben

Bürstadt. Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt gibt erneut einen neuen Termin für das Benefizkonzert mit Clemens Bittlinger und Anselm Grün an: Es wird zum zweiten Mal verschoben und soll nun am 13. März 2022 um 17 Uhr stattfinden. Zunächst war es wegen einer Erkrankung im Oktober verlegt worden auf den 9. Mai. Dieser Termin ist wegen der hohen Infektionszahlen nicht möglich. Der bekannte christliche Liedermacher Clemens Bittlinger und der Benediktinerpater Anselm Grün wollen nun im kommenden Jahr in Bürstadt auftreten. Sollte es dann immer noch Auflagen durch das Virus geben, die mit Abstandsregelungen verbunden sind, werden gegebenenfalls zwei Konzerte – um 17 Uhr und um 19.30 Uhr – angeboten. Alle verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt mit. Die Einnahmen fließen in die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses in der Heinrichstraße. red

