Konzept zum Klimaschutz

Bürstadt. Im Umwelt-, Energie- und Mobilitätsausschuss forderte die CDU per Antrag die Erstellung einer Treibhausgasbilanz und die Erarbeitung eines lokalen Klimaschutzkonzeptes. Die Bilanz bringt laut Stadt bereits die neue Klimamanagerin auf dem Weg. Michelle Ohl hat im Mai ihre Arbeit aufgenommen. Zudem habe der Kreis ein Konzept entwickelt, an das sich Bürstadt anlehnen könne, hieß es in der Sitzung.

Bürstadt braucht eigenes Konzept

Vor drei Jahren ist die Stadt bereits dem Zusammenschluss von 250 klimafreundlichen Kommunen in Hessen beigetreten. Für die Stadtverordnetenversammlung will CDU-Politiker Alexander Bauer nun noch einmal die wichtigsten Dinge schriftlich festhalten. Dazu gehört für ihn, dass Bürstadt ein eigenes Konzept brauche und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen soll.

Am Ende der Sitzung informierte Bürgermeisterin Bärbel Schader noch, dass der Waldparkplatz in den kommenden Tagen frisch geschottert werden soll. cid