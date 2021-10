Konfirmation am Sonntag

Bobstadt. Am Sonntag, 10. Oktober, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Bobstadt in einem festlichen Gottesdienst die Konfirmation von sieben jungen Menschen. Die Verschiebung vom Mai in den Oktober wurde durch die Coronapandemie notwendig.

Aufgrund der geltenden Corona-Regeln dürfen momentan nur die Konfirmanden mit ihren Familien sowie der Kirchenvorstand teilnehmen.

Der nächste öffentliche Gottesdienst findet am Sonntag, 17. Oktober um 9 Uhr statt. Ab dann gilt für alle Gottesdienste und sonstige Gemeindeveranstaltungen die 2-G-Regel. Wer nicht geimpft oder genesen ist, hat allerdings die Möglichkeit, in Bürstadt am Gottesdienst teilzunehmen. red