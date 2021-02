Bürstadt. Weder die Kommunion noch die Firmung werden in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden. Es gab neue Regeln des Bistums Mainz, und die Pfarrgruppe Bürstadt wird diese umsetzen. Das berichteten die beiden Gemeindereferenten Iris und Michael Held zusammen mit Pfarrer Peter Kern bei einer Online-Pressekonferenz.

Pfarrer Peter Kern bei der Online-Konferenz © cid

„Wir wollen alles so kontaktlos wie möglich machen und haben deshalb diesen Weg gewählt“, erklärte Iris Held. In der katholischen Gemeinde sind inzwischen viele Gruppen auf das Medium Computer umgestiegen und halten virtuelle Treffen ab. Wie zum Beispiel der Pfarrgemeinderat oder die Katholische Frauengemeinschaft. Das funktioniere inzwischen sehr gut, auch wenn einige Computer erst mal mit dem entsprechenden Programm ausgestattet werden mussten. Man könne auf diesem Weg miteinander über alles Wichtige sprechen, und der persönliche Kontakt gehe nicht komplett verloren, sagte die Gemeindereferentin Iris Held. Allerdings seien direkte Treffen schon etwas ganz Anderes.

Unterricht pausiert

Der Kommunionunterricht hat bereits begonnen, dieses Jahr sind 40 Familien mit dabei. Die Feier wird aber nicht am Weißen Sonntag, also dem Sonntag nach Ostern, sondern am 18. und 19. September stattfinden. Deshalb wird der Unterricht jetzt ausgesetzt und im Sommer weitergeführt. „Die Rückmeldungen, die wir zu dieser Entscheidung bekommen haben, waren eher positiv. Es könnte ja auch schwierig werden mit den Feiern oder dem gemeinsamen Essengehen in den Lokalen“, erläuterte Iris Held. Auch die Firmung ist verschoben, sie wird im November stattfinden. Der Firmunterricht ist für September und Oktober geplant.

Achtsamkeit üben

In der nach Fastnacht beginnenden Fastenzeit wird die Pfarrgruppe erneut die „Exerzitien im Alltag“ anbieten. Dieses Mal wird das Thema Achtsamkeit sein, die schrittweise und mit Geduld in den vier Wochen geübt werden kann. „Das ist ein Thema, das sehr gut in die jetzige Zeit mit Corona passt. Und jeder kann mitmachen, auch wenn er nicht zur Pfarrgruppe gehört“, betonte der Gemeindereferent. Dazu brauche man etwa 15 bis 30 Minuten täglich für Stille, persönliche Besinnung und Tagesrückblick. Dafür gibt es Materialien mit Anleitungen und Impulsen. Wöchentlich treffen sich die Teilnehmer für eine Stunde, jeweils dienstags, 19 Uhr, per Videokonferenz zum Erfahrungsaustausch, zu geistlichen Impulsen und Übungen. Anmelden kann man sich bis 14. Februar. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eigentlich treffen sich auch die weiblichen Mitglieder der Pfarrgruppe zum „Weltgebetstag der Frauen“. Auch der wird dieses Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden. Dafür gibt es am Freitag, 5. März, 19 Uhr, eine digitale Feier. Der Link steht auf der Homepage der Pfarrgruppe. Das Land, aus dem die Texte und Lieder des Gottesdienstes stammen, ist der Inselstaat Vanatu im südlichen Pazifik. Wenn Treffen wieder möglich sind, wird der Weltgebetstag mit Gottesdienst und Beisammensein wahrscheinlich im Pfarrgarten St. Peter nachgefeiert. Der Termin steht noch nicht fest.

Die Gottesdienste an Weihnachten seien gut angenommen worden, wenn es auch einige kritische Stimmen dazu gegeben habe. Das Angebot war zudem mit Online-Gottesdiensten auf Video ergänzt worden.

Mehrere Konfessionen

Iris Held unterrichtet Religion in den neunten und zehnten Klassen an der Erich Kästner-Schule. Seit Herbst dürfen die Klassen nicht mehr gemischt werden. Deshalb sind auch evangelische Christen, Moslems und sogar ein Hindu bei ihr. „Das ist gar kein Problem, denn in dieser Altersklasse stehen mehr ethische Themen im Vordergrund“, berichtete sie. Der Unterricht laufe seit geraumer Zeit auch online sehr gut.