Kommunalpolitiker reden über Campus

Bürstadt. Um den Bildungs- und Sportcampus geht’s in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 27. Mai, 19.30 Uhr im Bürgerhaussaal in Bürstadt. Auch über die Verschiebung der Wahlen für den Jugendrat, den Budgetbericht zum 30. April sowie den Jahresabschluss 2020 wird gesprochen. Zudem müssen mehrere Gremien besetzt werden: die Arbeitsgruppe „SoPa“ sowie „LoPa“, das Ortsgericht Bürstadt sowie Vertreter und Stellvertreter der Stadt Bürstadt für die Verbandsversammlung des Abfallzweckverbandes ZAKB, Mitglieder für den Aufsichtsrat der Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft (BGE). Schließlich steht die Wahl einer Schiedsperson für den Amtsbezirk Bürstadt an. Interessierte können unmittelbar vor Eröffnung der Sitzung Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. cos

