Kommission trifft sich

Bürstadt. Im Mai 2020 wurde in der Hessischen Gemeindeordnung das Gesetz zur Bildung einer Integrationskommission verabschiedet. Die Kommission soll zu gleichen Teilen, aus Vertretern der Politik und der Interessensvertretung ausländischer Mitbürger und Mitbürgerinnen zusammengesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vertreterinnen benannt

Der im Jahr 2016 gewählte Bürstädter Ausländerbeirat hatte sich für die Bildung einer Integrationskommission ausgesprochen. Somit wurde von der Stadtverordnetenversammlung im April 2021 beschlossen, diese Kommission in der Stadt Bürstadt einzurichten.

Neben den vorgeschlagenen Personen aus dem Kreis der stärksten Nationalitätsgruppen in Bürstadt wurde aus jeder Fraktion ein Vertreter benannt. Die vom Kreis vorgeschlagenen Mitglieder sind: Marta Osmanska-Lalurny (Polen), Jaroslaw Matusik (Polen), Anastasios Gantolias (Griechenland), Fatma Aya, Gülay Güler und Ayse Abatza-Wilhelm, frühere Ausländerbeiratsmitglieder (Türkei), Veronica Oproiu (Rumänien), Rania Abou Saif (Syrien).

Aus den Fraktionen

Die Vertreter der Fraktionen sind: Ursula Cornelius (CDU), Edith Appel-Thomas (SPD), Chantal Stockmann (FDP), Sabine Hofmann (Die Grünen), Renate Strandt (Freie Wähler). Die Gruppe wird mit der Vertreterin der Kirchengemeinde St. Michael und dem Netzwerk Asyl, Rosi Hartmann, verstärkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 21. September hat sich die Kommission zum ersten Mal zur konstituierenden Sitzung im Saal des Bürgerhauses getroffen. Den Vorsitz der Kommission führt Bürgermeisterin Bärbel Schader. Zur Co-Vorsitzenden wurde Fatma Aya einstimmig gewählt. Aya war bereits Vorsitzende des Ausländerbeirates der Stadt Bürstadt und verfügt über Erfahrung in der Beiratsarbeit. Die Schriftführung der Kommission übernimmt Gerasimoula Grigoraki aus der Stadtverwaltung Bürstadt. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte koordiniert seit 2016 die Integrationsarbeit in Bürstadt. red