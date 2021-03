Bürstadt. Uwe Metzner (linkes Bild) wird mit Beginn der neuen Legislaturperiode ab April sein Amt als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bürstädter Stadtparlament an Uwe Koch (rechtes Bild) übergeben. Koch ist zurzeit Ortsverbandsvorsitzender.

AdUnit urban-intext1

In einer Sitzung der neu gewählten Mandatsträger sei dieser Übergang einstimmig beschlossen worden, wie der Ortsverband jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Vertreter der Bündnis 90/Die Grünen in der neuen Stadtverordnetenversammlung seien einhellig der Meinung gewesen, dass den neuen Mehrheitsverhältnissen im Stadtparlament auch neue Personen an entscheidenden Stellen folgen sollten.

Die Fraktion danke Uwe Metzner sehr für sein außerordentliches Engagement als Fraktionsvorsitzender in den zurückliegenden Jahren. Metzner werde als Stadtverordneter weiterhin die Ziele und Werte der Grünen als Parlamentarier und Ausschussmitglied in den diversen Gremien wahrnehmen. Damit werde die Arbeit von Partei und Fraktion weiterhin von der immensen politischen Erfahrung Metzners profitieren können, betont die Partei in ihrer Pressemitteilung

Welche Personen weitere politische Ämter im neuen Stadtparlament und daraus resultierend im Magistrat besetzen werden, sei derzeit noch nicht entschieden, erklärte die Partei weiter. red