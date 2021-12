„Koan Dag is wie de onner“

Bürstadt. „Mach mol en Punkt“ oder „Verbasse“ sind nur zwei Passagen aus dem Bürstädter Dialekt, die Unternehmer Hermann Hofmann (61) auf seiner zweiten CD seiner Heimatstadt widmet. „Oftmals habe ich erst den Text fertig, dann erst arrangiere ich die Musik dazu“, gibt der Mundart-Künstler einen kleinen Einblick in den kreativen Entstehungsprozess seiner Lieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei ist Hofmann ein Wanderer zwischen den Arbeitswelten. Drei Jahrzehnte lang führte der gelernte Dachdecker einen Handwerksbetrieb in Bürstadt. Mittlerweile erstellt er regelmäßig Gutachten im Auftrag der Justiz, etwa, wenn Bauherren und Handwerker miteinander im Clinch liegen. Außerdem berät Hofmann Unternehmen, die auf dem Immobilienmarkt aktiv sind, und sitzt im Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft in Bürstadt.

Das alles hat wenig mit Musik zu tun. Doch an diesem tristen Dezembertag ist der jugendlich wirkende Südhesse vor allem Musiker. Noch wenigen Stunden zuvor war Hofmann als Berater einer Schweizer Firma in Zürich unterwegs. Jetzt, nach mehr als 350 Kilometern Autofahrt, sitzt er am Klavier in Bürstadt und schlägt leise Töne an.

Oftmals, so sagt er, entwickeln sich bei diesen Fingerübungen eine Melodie oder ein bestimmter Rhythmus, die er später in einen seiner Mundart-Songs umsetzt. „Es ist schon überraschend, wohin ein paar Töne auf dem Keyboard führen können“, sagt er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es sei eben wie im Leben. Manchmal müsse man einem überraschenden Impuls einfach folgen. Hofmann, der im südhessischen Elternhaus auf die Welt gekommen ist, ist vor etwa fünf Jahren aus seinem Handwerksbetrieb ausgestiegen. Damals habe er die Verantwortung der Firma an seinen Sohn übergeben und eine Wohnung am Bodensee bezogen. Seither pendelt er zwischen dem Alpenvorland und dem Ried hin und her.

2019 erste CD veröffentlicht

„Es ist spannend. Wenn ich nach Bürstadt zurückkehre, fallen mir oftmals die kleinen Besonderheiten der Stadt auf.“ Seitdem er 2019 einen ersten Tonträger mit dem Titel „Glücksache“ oder auch „Glücksuche“ veröffentlichte, geht der Autodidakt seiner Leidenschaft für Musik verstärkt nach.

So entschied sich der Unternehmer vor einigen Monaten dazu, erneut vom Schreibtisch ins Tonstudio zu wechseln und sein neues Werk „Jugend.Alter“ aufzunehmen. Mit der Mischung aus eingängigen Melodien und bodenständigen Lebensweisheiten, die teilweise im Bürstädter Dialekt gesungen sind, bleibt er auf dem musikalischen Weg, den er in seinem Erstlingswerk eingeschlagen hat. Stücke wie „Koan Dag is wie de onner“ oder „Moment emol“ hatten damals bei etlichen Menschen im Ried eine Saite zum Schwingen gebracht, erzählt er stolz.

„Brauche wenig Schlaf“

Und die Arbeit? „Die steht für mich nicht im Widerspruch zur Musik. Ich denke ständig über meine Arbeit nach. Etwa, wenn ich in der Natur unterwegs bin“, sagt der Bürstädter. Er sei kein Typ, der um 8 Uhr mit der Arbeit beginne und um 17 Uhr den Hammer fallen lasse. „Außerdem benötige ich wenig Schlaf“, wie Hofmann mit einem Lachen hinzufügt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie bei seiner ersten CD, so geht es auch bei dem neuen Tonträger um alltägliche Beobachtungen, die der Mundart-Musiker mit einer Prise Altersweisheit würzt. Im Vordergrund steht das Thema Vergänglichkeit. „Es geht um das, was von einem bleibt“, betont Hofmann. „Manchemolmachschtedingediedenemmezurücknemmekonscht“, heißt es etwa im Song „Fleischsalat“. Aber wie kommt man drauf? Der Musiker zuckt mit den Achseln. „Sicher, ich bin mit der Harmonielehre vertraut, aber ich spiele meine Musik vor allem aus dem Bauch heraus“, sagt der 61 Jahre alte Bürstädter. Das gelte eben auch für seine Texte. Man muss wissen, dass Hofmann den größten Teil seiner Kompositionen alleine auf dem Keyboard einspielt. Dabei greift er auf die technischen Möglichkeiten seines Studios zurück, das in einem früheren Luftschutzbunker in Mannheim untergebracht ist.

„Mit Musik setze ich mich seit meiner Jugend auseinander. Mein erstes Instrument war ein Akkordeon“, erzählt der Bürstädter. Doch erst 2019 hatte der Dachdeckermeister den Entschluss gefasst, neben der Arbeit auch seiner Leidenschaft für Musik und Dialekt nachzugeben. Damals wurden die „Bäschdädder Babbler“ in seiner Heimatstadt gegründet. Hofmann übernahm auf Einladung der Veranstalter die Aufgabe, als Sänger die Erkennungsmelodie „Umschunschd“ der monatlichen Gesprächsrunde vorzutragen.

In Rockbands gespielt

„Ich hatte mich nicht als Mundart-Sänger verstanden“, sagt Hofmann. Heute noch höre er am liebsten Musik des Schweizer Musiker-Duos Yello oder den Sound der Hardrock-Veteranen Deep Purple. Klar, vor Jahren habe er selbst in Rockbands gespielt. Von dieser Warte aus betrachtet, war es ein langer Weg zum Mundart-Künstler. Nun plant Hofmann Auftritte mit einer Band, die er in diesen Tagen zusammenstellt. So wie es aussieht, gibt es noch viel zu tun für den Bürstädter.