Kleine Prozession in den Pfarrgarten von St. Peter

Bürstadt. Trotz Corona-Pademie und dem schrecklichen Krieg in der Ukraine: Die Pfarrgruppe Bürstadt bietet allen Gläubigen an, sich auf das in den Kar- und Ostertagen entfaltende österliche Geheimnis einzulassen. Und kündigt etliche Termine und Gottesdienste an.

Am Palmsonntag, 10. April, werden Palmzweige auf dem Kirchvorplatz von St. Peter gesegnet, ehe es in einer kleinen Prozession in den Pfarrgarten von St. Peter geht. Dort findet in einer Ecke des Gartens ein Gottesdienst für Kleinkinder statt und in einer anderen Ecke der Familiengottesdienst mit Passionsspiel der Kinder. Zu beachten ist, dass der Parkplatz vor der Kirche wegen der Palmweihe nicht für die Autos freigegeben werden kann. Geweihte Palmzweige stehen auch an den folgenden Tagen vor oder in den Kirchen noch zur Mitnahme bereit.

Am Gründonnerstag, 14. April, beginnt um 19 Uhr die Abendmahlmesse in St. Michael. Bis 23 Uhr besteht die Möglichkeit zur stillen Anbetung. An Karfreitag, 15. April, ist von 10 bis 12 Uhr der Kinder-Kreuz-Weg in Stationen in St. Peter bereit. Um 15 Uhr folgt eine Gedächtnisfeier vom Leiden und Sterben Christi in St. Michael. Besucher können eine Blume zur Kreuzverehrung mitbringen. Bis 17 Uhr besteht die Beichtgelegenheit. Um 15 Uhr gibt es in St. Peter „Leid(t)-Gedanken“ zum Karfreitag, um 19.30 Uhr folgt die Passionsandacht in St. Michael. Wegen der angespannten Küstersituation kann es diesmal nur eine Veranstaltung in der Osternacht geben: Sie beginnt um 21 Uhr in St. Michael. Die Auferstehung wird am Ostersonntag, 17. April, 10.30 Uhr, mit einer Heiligen Messe in St. Michael und zeitgleich mit einem Familiengottesdienst im Pfarrgarten von St. Peter gefeiert.

Osterlicht für zu Hause

Am Ostermontag, 18. April, beginnt die Messe um 9 Uhr in St. Peter und um 10.30 Uhr in St. Michael. Wer beim Spaziergang am Ostersonntag und in den Tagen danach die Pfarrkirche St. Michael besucht, kann sich an der brennenden Osterkerze für zu Hause ein Osterlicht anzünden und auch mitnehmen. Kleine Osterlichter stehen dazu bereit. Die Corona-Auflagen erlauben wieder, unbegrenzt Gottesdienstteilnehmer zuzulassen – allerdings bleibt deshalb die Maskenpflicht bestehen. Pfarrer Peter Kern freut sich sehr, die Erstkommunion wieder am Weißen Sonntag feiern zu können. Aus Sicherheitsgründen aber in drei Gottesdiensten am Samstag, 23. April, um 10.30 und 14 Uhr sowie am Sonntag, 24. April, 10 Uhr, alle in St. Michael – mitgestaltet von der KKM Jugend oder der Gruppe Gen Spirito.

Wer nicht zum Gottesdienst kommen kann oder dies aus Sicherheitsgründen vermeidet, ist eingeladen, in den Tagen vor Ostern, an den Ostertagen selbst und in der Woche danach zu Hause die Kommunion zu empfangen.

Anmeldungen dafür sind im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 06206/61 87 möglich. red

