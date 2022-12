Kleine ganz groß

Groß-Rohrheim. Am vergangenen Wochenende haben bei der evangelischen Kirchengemeinde in Groß-Rohrheim gleich drei Veranstaltungen auf dem Programm gestanden.

Beim „Advent im Kirchgarten“ erstrahlte der Kirchgarten um die evangelische Kirche mit vielen Kerzen, Laternen und Lichterketten. Ein Chor von Holzengeln auf der alten Sandsteinmauer begleitete die Besucher zum Eingang. Eine kleine Krippe im Kirchgarten erinnerte an das bevorstehende Weihnachtsfest. Die Kleinsten in der Kirchengemeinde, von Kathrin Pietschmann mit dem Akkordeon begleitet, stimmten die ersten Weihnachtslieder an und demonstrierten sehr anschaulich das Lied „Er hat die ganze Welt in seiner Hand“. Danach waren alle Kinder mit dem Verkauf von Weihnachtsplätzchen, Marmeladen und Lavendelherzchen beschäftigt. Der Kirchenchor unter Leitung von Ulrike Wollny setzte die weihnachtliche Stimmung fort. Weihnachtslieder mit beeindruckenden Stimmen waren über den Kirchhof hinaus zu hören. Zur Stärkung und zum Aufwärmen hatte der Förderverein zur Erhaltung der evangelischen Kirche heißen Apfelsaft und Glühwein vorbereitet. Die Kinder ließen sich frisch gebackene Waffeln schmecken, für die Erwachsenen gab es herzhafte Schmalzbrote. Die Gruppe des Jugendtreffs stellten sich als perfekte Waffelbäcker heraus und unterstützten den Förderverein. Zum Abschluss des Abends hörten viele Besucher den Weihnachtsliedern der Rohrheimer Blasmusik zu.

Außerdem fand der letzte Kindergottesdienst in diesem Jahr statt. Christine redete über den Advent und die vergangenen sieben Gottesdienste, bevor die Kindergottesdienstkerze vervollständigt wurde. Nun erzählte Katrin eine Weihnachtsgeschichte im Kamishibai, bei der die Kinder andächtig zuhörten. Im Anschluss daran haben alle eine Kerze mit Wachs verziert. Nach dem Ende des Gottesdienstes gab es einen kleinen geselligen Weihnachtsschmaus mit Plätzchen und Tee. Der nächste Kindergottesdienst findet am Montag, 9. Januar, statt.

Familiengottesdienst am Sonntag

Der dritte Advent stand bei der evangelischen Gemeinde im Zeichen des Familiengottesdienstes. Die Kinder des evangelischen Kindergartens gestalteten den Gottesdienst zusammen mit ihren Erzieherinnen. Nach dem Einzug begrüßten die Kinder mit dem Lied „ Gott Segne uns“ die Teilnehmer, danach begrüßte Pfarrer Arne Polzer alle Besucher. Er ist der Vertretungspfarrer, der die Gemeinde in der Vakanz unterstützt. Nach liebevollen Worten trugen die Kinder eigens ausgesuchte Gebete vor und stimmten danach zu einem weiteren Lied an. Die Predigt wurde unter der Botschaft „Hoffnung“ von mehreren Kindern in einer Geschichte und mit Hilfe der Erzieher vorgetragen. Passend dazu sangen sie „Tragt ein Licht in die Welt“ und zündeten die Kerzen, die sie im Kindergarten gebastelt hatten, an. Die Fürbitte wurde von zwei Kindern, stellvertretend für alle, sowie Sandra Olf als Erzieherin und Silke Kilb als Elternteil vorgetragen. Pfarrer Polzer lobte die Beteiligten zum Abschluss für diesen weihnachtlichen Gottesdienst und verabschiedete alle in einen schönen dritten Advent. red