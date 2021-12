Kleine Gäste verzieren den Weihnachtsbaum

Bürstadt. „Meinen Stern habe ich ganz nach oben gehängt“, erzählte ein Mädchen stolz der Seniorin, die neben dem Tannenbaum sitzt. „Ich habe es gesehen, das hast du toll gemacht“, lobte die Frau, und schaute begeistert mit weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims St. Elisabeth Bürstadt zu, wie aus der Tanne vor dem Eingang ein hübscher Weihnachtsbaum wurde. Dafür sorgten Jungen und Mädchen der katholischen Kita St. Peter mit selbst gemachtem Baumschmuck. Auch zwei Lieder hatten sie einstudiert.

„Alle Kinder haben Baumschmuck für die Senioren gebastelt. Heute kommen wir mit zwei Gruppen vorbei, die stellvertretend für alle die Dekorationen aufhängen“, erläuterte Kita-Leiterin Birgit Steube. Schon die Jahre zuvor hatten die Kinder regelmäßig einen Baum für das Seniorenheim geschmückt. Im vergangenen Jahr fiel diese Aktion Corona-bedingt komplett aus.

Gemeinsame Mahlzeiten fehlen

Das geschmückte Bäumchen steht nun vor St. Elisabeth. © Stefanie Reis

Nun freuten sich alle, dass diese liebgewonnene Tradition fortgesetzt werden kann. Dafür kamen sogar einige Bewohner und Bewohnerinnen vor die Tür und schauten den 14 Kindern beim Schmücken zu. „Schön sieht das aus“, meinte eine Zuschauerin – und die Jungen und Mädchen freuten sich riesig über das Lob. „Den Senioren fehlen die Besuche der Kinder sehr“, meinte Sonja Schmitt, Hauswirtschaftsleiterin von St. Elisabeth.

Die Verbindung vom Kinder- und Familienzentrum St. Peter zum Seniorenheim besteht schon seit vielen Jahren. Vor der Pandemie kamen die Jungen und Mädchen unter der Woche jeden Tag zum Essen, die Küche kocht für die Kindertagesstätte mit. Aktuell wird das Essen in St. Elisabeth abgeholt, und die Kinder essen in ihrer Einrichtung. Durch die gemeinsame Mahlzeit und den Kontakt entstand eine besondere Beziehung zwischen den Generationen. Sogar eine Spielgruppe fand sich zusammen, in der Jung und Alt gemeinsam spielten, kreativ wurden oder sich sportlich betätigten. Auch diese Zusammenkünfte fehlen momentan. Alle fiebern schon dem Tag hin, wenn das Mittagessen wieder gemeinsam eingenommen und die Spielgruppe wieder aufgenommen werden kann.

Daher war die Freude bei allen groß, dass das Schmücken des Tannenbaums vor der Tür diesmal klappte. Die Kinder hängten den Baum voll mit selbst gemachtem Schmuck. Sie hatten so viel gebastelt, dass damit auch im Seniorenheim noch einiges dekoriert werden kann. Außerdem brachten die Kinder zwei Lieder mit: „Stern über Bethlehem“ und „O Tannenbaum“, bei dem die Seniorinnen und Senioren kräftig mitsangen.