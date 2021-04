Bürstadt. Nackte Füße sieht Podologin Carina Denschlag täglich. Zurzeit kommen auch immer mehr Eltern mit ihren Kindern in die Praxis und bitten um Rat. Eingewachsene Fußnägel, entzündete Wunden – viele Kinder und Jugendliche laufen lange mit Fußproblemen herum, bevor sie sich melden. Carina Denschlag möchte präventiv wirken und für gesunde Füße sensibilisieren, zugleich natürlich auch in Notfällen helfen. Sie bietet ab sofort einmal im Monat eine kostenfreie Fußberatung für Kinder an, nebst Blick aufs passende Schuhwerk.

„Ich bemerke – gerade auch ab der Coronazeit – eine Zunahme von schwierigen Fällen bei jungen Füßen, die teils podologisch nicht mehr behandelt werden können. Da ist oftmals schon ein ärztlicher Eingriff mit Betäubung nötig“, berichtet Carina Denschlag von ihrer Erfahrung aus den vergangenen Monaten.

Sie selbst hat sich in Sachen Kinderfüße schon mehrfach fortgebildet, auch im Blick auf die Füße ihres eigenen Nachwuchses. Zudem arbeitet sie mit der Kinderarztpraxis von Dr. Daniela Klee zusammen, die Kinder mit Entzündungen oder Auffälligkeiten an sie verweist. Anfragen für „Notfälle“ kommen regelmäßig dazu.

Häufig machen zu kleine oder enge Schuhe Probleme. Kinder merken dies oftmals gar nicht, ist sich Carina Denschlag sicher. Stattdessen krallen die Kleinen ihre Füße unbewusst in den zu kleinen Schuhen zusammen, zu ihren Eltern sagen sie darüber keinen Pieps. So können allerdings langfristige Schwierigkeiten auftreten.

Schuhe kontrollieren

„Ein Problem ist zudem das falsche Schneiden der Fußnägel. Oftmals wird der Nagel rund abgeschnitten“, so Denschlag. Bei kleineren Jungen und Mädchen machen das noch die Eltern, Größere „wurschteln“ häufig selbst an ihren Füßen rum. Ohne das Wissen um die richtige Schnitttechnik könne dies schmerzhaft enden, betont die Bürstädterin. Gerade beim runden, zu kurzen oder zu tiefen Abschneiden seien die Folgen oft Schnittverletzungen an der Haut – oder auch eingewachsene Nägel. „Viele Probleme an den Füßen können durch passendes Schuhwerk, vernünftigen Nagelschnitt und Kontrollen reduziert werden“, macht Denschlag deutlich. Sie weiß natürlich auch, dass es während der Corona-Schließungen schwierig ist, beim Kauf von Kinderschuhen gut beraten zu werden, vieles liefe übers Internet.

Sie rät Eltern auch dazu, die Schuhe im Kindergarten öfter zu kontrollieren und nachzusehen, ob Hausschuhe oder Gummistiefel noch die richtige Größe haben. „Ich habe junge Patienten, viele Jungs, die laufen monatelang mit hochentzündeten Fußzehen herum und sagen nichts. Sie gewöhnen sich stattdessen an den Dauerschmerz und den Druck“, berichtet Denschlag. Dabei sei eine dauerhafte Entzündung im Körper sehr ungesund. „Viele haben Angst und warten zu lange“, hat die Podologin festgestellt. Dabei hält sie eine frühzeitige Fußvorsorge für absolut sinnvoll. Sie möchte durch Aufklärung für mehr Vorsorge und besserer Fußgesundheit sensibilisieren. „Schön wäre doch, wenn ich im besten Fall die Kinder nie wiedersehe, weil sie auf ihre Füße achten“, wünscht sich Denschlag.

Einmal im Monat, immer samstags, bietet sie deshalb eine Kindersprechstunde an. Ein Termin dauert 30 Minuten, eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Bei diesem Termin schaut sich die Podologin die Füße der Kinder nach Deformationen, Nagelerkrankungen, Verformungen und Verletzungen an. Ebenso berät sie über passendes Schuhwerk und die richtige Technik beim Nägel schneiden.

