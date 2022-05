Klein wird neuer Trainer

Bobstadt. Gut besucht war die Mitgliederversammlung des SV Vorwärts Bobstadt (SVB). Und das ist nicht der einzige Grund, weswegen der altehrwürdige Fußballverein kurz vor seinem Jubiläum in einem guten Zustand ist. Frank Schneider, seit September vergangenen Jahres im Amt, ist mit Leib und Seele Vorsitzender des Vereins und stellte in seinem Jahresbericht viele gute Punkte heraus.

Etwa dass Ende Oktober vergangenen Jahres ein bayerischer Abend veranstaltet wurde. Auch einen neuen Trainer für die kommende Saison haben die Bobstädter mit Christian Klein inzwischen gewinnen können, der alles daran setzen will, die sportliche Misere abzuwenden.

Die Redskins des TV Bürstadt sind inzwischen Gast auf dem Bobstädter Sportgelände und beleben es entsprechend. „Wir waren auch bei der Stadt und haben nach Unterstützung bei Reparaturarbeiten gefragt. Hier sind wir auf offene Ohren gestoßen“, lobte Frank Schneider. In seiner bisherigen Amtszeit musste Schneider aber auch zur Kenntnis nehmen, dass in einem Verein nicht immer alles rund läuft. So trat der bisherige stellvertretende Vorsitzende bereits im Oktober vergangenen Jahres zurück, so dass Schneider mehr als froh war, dass SVB-Urgestein Hans-Jürgen Lange dieses wichtige Amt kommissarisch übernahm. Eine sehr gute Arbeit leistet beim SV Bobstadt auch der Platzwart Herr Mirchat.

Während Christoph Cornelius von einer harmonischen Arbeit im Spielbetrieb berichtete, mahnte Wirtschaftausschussvorsitzender Alessandro Beetz in temperamentvoller Art und Weise an, dass er sich bei den sonntäglichen Spielen von allen Beteiligten mehr Unterstützung erwarte. Auch das Verhalten mancher Spieler sah er als verbesserungswürdig an. „Die verschwinden sonntags, ohne einmal Tschüss zu sagen. Wir würden uns alle freuen, wenn sie mit uns mal ein Bier oder eine Cola trinken würden“, so Beetz. Zwar würde sich auch Dirk Schmitzer von den Alten Herren darüber freuen, wenn sich die Spieler seiner Mannschaft mehr ins Vereinsgeschehen einbringen würden, doch gab er gleichzeitig zu bedenken, dass es derzeit lediglich fünf aktive Bobstädter Akteure sind, die in der gemeinsamen Altherrenmannschaft mit Eintracht Bürstadt spielen.

Horst Winter berichtete von einem Minus über 4700 Euro in der Vereinskasse – Corona geschuldet. Immerhin zählt der Verein 191 Mitglieder. Ein ganz wichtiger Mann beim SV Bobstadt ist auch Kevin Kleine. Er wird zwar in der kommenden Saison nicht die Aufgabe des Spielertrainers ausüben, wurde aber zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Seine Frau Vanessa arbeitet als Schriftführerin erfolgreich im Vorstand mit.

Neuer Kassenprüfer gewählt

Einstimmig bestätigt wurde Horst Winter als Kassenchef. Den Wirtschaftsausschuss wird weiterhin Alessandro Beetz leiten. Vorsitzender der AH bleibt Dirk Schmitzer. Als neuer Kassenprüfer wurde Stefan Jöst gewählt.

Nicht alle für eine Ehrung vorgesehenen Sportkameraden waren bei der Mitgliederversammlung auch präsent. Aber immerhin zeichneten Vorsitzender Schneider und sein Vertreter Lange Günter Sänger für 60 Jahre Zugehörigkeit zum Verein aus. Und immerhin schon 25 Jahre ist Christoph Heiser Mitglied beim SV Bobstadt. Schon jetzt richtet der Verein einen Blick aufs große Jubiläumsjahr 2023. Am 28. April 1923 wurde der SV Bobstadt gegründet. Was könnte geeigneter sein, genau auf den Tag genau 100 Jahre später eine akademische Feier zum 100. Geburtstag zu begehen. Während die Besucher hier ein gediegener Rahmen erwarten wird, geht es bei der Festwoche Ende Juli 2023 weitaus lebendiger zu. Der SV Bobstadt ist dann Ausrichter der Bürstädter Stadtmeisterschaften, veranstaltet samstags einen Discoabend und verwöhnt die älteren Sportkameraden am Sonntag, 30. Juli 2023, mit einem Platzkonzert.