Kleiderstübchen bleibt vorerst zu

Bürstadt. Peterles Kleiderstübchen in Bürstadt bleibt aufgrund der Corona-Lage bis auf Weiteres geschlossen. Das teilen die Gemeindereferenten Iris und Michael Held mit. „Wir hätten es nur unter 3G-Regeln weiterführen können, was aber bedeutet, das eine der beiden Mitarbeiterinnen dauerhaft unten an der Tür warten und Besucher kontrollieren müsste“, erklärt Michael Held auf Anfrage. Dieser logistische Aufwand sei einfach sehr hoch. Erleichtert ist er, dass das Kleiderstübchen nun für einige Monate offen war und sich viele Menschen auch mit Kleidung eingedeckt hätten. Aber jetzt sei es wichtig, die Kontakte wieder einzuschränken. cos

