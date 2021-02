Bürstadt. Der Bürstädter Haushalt fürs Jahr 2021 ist genehmigt – und am Donnerstag, 18. Februar, noch einmal Thema im Haupt- und Finanzausschuss. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im großen Saal im Bürgerhaus. Wie die Grünen-Fraktion am Dienstag mitteilte, sieht sie ihre Bedenken trotz der Etat-Genehmigung bestätigt: Auch die Kreisverwaltung sehe die hohe Neuverschuldung kritisch. Im kommenden Jahr sei mit höheren Abwasser- und Friedhofsgebühren zu rechnen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung: Die Betriebsvereinbarung zu den katholischen Kindergärten in Bürstadt. Hier geht es um die Neuverhandlungen der Verträge. In Sachen Kita-Gebühren steht ebenfalls eine Entscheidung an: Die Verwaltung schlägt vor, dass Familien, die ihre Kinder in der Corona-Krise zu Hause lassen, für diese Zeit auch nichts bezahlen müssen.

Die SPD stellt ein Zehn-Punkte-Programm für mehr Bürgerbeteiligung vor. Die Grünen möchten die Bürstädter Ordnungspolizei in „Stadtpolizei“ umbenennen. Außerdem will die Fraktion einen Runden Tisch Verkehr ins Leben rufen. sbo