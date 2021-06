Kita Zwergenwald gewinnt mit einem Riesen-Ei

Bürstadt. „Wir haben die Schnipsel gerissen“, erzählen Samuel und Benjamin stolz. Bunte Schnipsel sind wichtig, denn bei diesem Kunstprojekt der Kindertagesstätte Zwergenwald Bürstadt sorgen sie für ein fröhliches Muster, etwa auf dem Heißluftballon des Osterhasen, der ganz oben auf einem riesigen „Osterei“ umherfährt. Die städtische Einrichtung nahm mit diesem Kunstwerk an einem Wettbewerb der Kaiserpassage in Worms teil und erhielt dafür den ersten Preis: 1000 Euro für einen Ausflug.

Es sei schon das vierte Mal, so Kita-Leiterin Anja Kuhn, dass sich die Kinder an dieser Aktion „überm Rhein“ beteiligt hätten. Zwei Siege und ein zweiter Platz seien bereits erreicht worden. Von Vorteil sei vor allem, dass seit drei Jahren die Teilnehmer-Objekte getrennt bewertet werden: alle Kitas aus Worms und alle aus dem Ried. „Vorher hatten wir da nie eine große Chance, da gewannen meist die Wormser, da sie auch mehr Leute aktivieren konnten“, erzählt Kuhn. Denn wer über die Kunstwerke mit abstimmen wollte, der musste auch tatsächlich in die Passage fahren und seine Wertung an der Information abgeben.

Die Bürstädter Kita-Kinder und Mitarbeiterinnen freuten sich sehr, dass viele den Weg nach Worms antraten und für das Osterei des Zwergenwaldes stimmten. Anja Kuhn berichtet, dass die Kunstprojekte sonst immer aus der Kunstgruppe entstanden seien. Wegen Corona habe man jedoch umgeplant. So befand sich das Modell jeweils für eine Woche in einer der vier Gruppen und konnte von allen Kindern mitgestaltet werden.

„Eine tolle Teamleistung“, zeigt sich Bürgermeisterin Bärbel Schader begeistert. Das Riesen-Ei wird vor dem großen Sitzungssaal im Obergeschoss des Rathauses seinen neuen Platz finden, in Blicknähe zu einem weiteren Objekt aus dem Zwergenwald, einem Drachen, der auch einmal im Wormser Wettbewerb dabei war.

Bürgermeisterin Bärbel Schader überreichte den beiden Kita-Kindern Benjamin und Samuel, die Anja Kuhn ins Rathaus begleiteten, eine Tasche mit Süßigkeiten, die sie an alle in der Einrichtung verteilen werden. Die beiden Jungs stammen aus der Wiesengruppe und rissen buntes Papier in unzählige Schnipsel, die auf das Ei geklebt wurden.

Spaziergang durch den Wald

„Da wir viel im Wald sind, haben wir mit Naturmaterialien gearbeitet“, erzählt die Kita-Leiterin. In reichlich Moos wurde das Riesen-Ei gebettet, Zweige ragen nach oben. Die Kinder haben dargestellt, wie Menschen bei einem Spaziergang im Wald auf Fliegenpilze, Hirschkäfer, Schmetterlinge, Regenwürmer und Eichhörnchen treffen.

„Das fertige Ei wurde von dem Wettbewerbsausrichter abgeholt und vor Ort in der Kaiserpassage ausgestellt“, erzählt Kuhn. Gut zwei Wochen lang konnte abgestimmt werden. In der Gruppe der Ried-Teilnehmer gewann der Zwergenwald den ersten Platz und somit 1000 Euro für einen Ausflug. Noch steht allerdings nicht fest, wohin es denn mit dem Geld gehen wird. Doch es darf schon mal von einem schönen Ausflugsziel geträumt werden.

