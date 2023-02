Kistenweise Spenden für Syrien

Bürstadt. Völlig überwältigt ist Edith Appel-Thomas über die Hilfsbereitschaft der Menschen, die am Wochenende zig Kartons und Tüten voller Spenden ins Pfarrzentrum St. Michael gebracht haben. „Wir hatten die Kapazitätsgrenzen so schnell überschritten, dass ich leider ganz vielen Spendern absagen musste, weil wir nichts mehr aufnehmen konnten“, sagt Appel-Thomas. Sie hatte erst Mitte der Woche um Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien gebeten (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor allem warme Sachen wie Decken und Kissen, Kleidung und Babynahrung, jede Menge Hygieneartikel sowie Medikamente seien abgegeben worden. „Mehr als 500 Kartons habe ich am Ende gezählt“, sagt Appel-Thomas. Besonders dankbar ist sie nicht nur den Spendern, sondern auch den vielen Helfern aus der Integrationskommission, in der sie sich engagiert. „Ich hatte ganz tolle Unterstützung, das war super.“ Gleich am Sonntag seien die Sachen dann abgeholt worden durch die syrisch-orthodoxe Kirche.

Zig Kartons wurden ins Pfarrzentrum St. Michael gebracht. © Edith Appel-Thomas

Der Kontakt war über einen syrischen Arzt zustande gekommen, mit dem die Anästhesieschwester an der Lorscher Schön-Klinik arbeitet. Die Aktiven der Kirche planen laut Appel-Thomas gerade den Weitertransport der Spenden, die möglichst schnell im betroffenen Gebiet ankommen sollen. cos