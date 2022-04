Kirchturm leuchtet in ukrainischen Farben

Bürstadt. Der Kirchturm von St. Michael in Bürstadt leuchtet seit einigen Tagen in den Farben Blau und Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Pfarrer Peter Kern möchte damit ein Zeichen der Solidarität setzen, erklärt er auf Anfrage: Solidarität mit den unter diesem furchtbaren Krieg leidenden Menschen und auch als Zeichen für die Ukrainer, die schon lange hier leben. „Die Menschen sollen sehen, dass uns als Kirche ihr Schicksal nicht gleichgültig ist“, betont er. Dafür eigne sich der Kirchturm, der weithin sichtbar ist, ganz hervorragend. Auf seine Bitte hin habe Tobias Rohatsch von Young Dimension Eventtechnik, der in St. Michael seit vielen Jahren „Ecclesia in lumine - Kirche im Licht“ inszeniert, zwei Strahler aufs Pfarrzentrum gesetzt. „Dort sollen sie jetzt strahlen bis zum Ende des Krieges“, sagt Pfarrer Kern.

