Die Kirchenvorstände der Evangelischen Kirchengemeinden in Bürstadt und Bobstadt zeigen Verantwortung und Solidarität in der Energiekrise. Um Heizkosten zu sparen, wurde beschlossen, im Januar und Februar 2023 die Gottesdienste abwechselnd in Bürstadt oder Bobstadt zu feiern. Es beginnt Bürstadt am 15. Januar, 10.15 Uhr, mit einem Gottesdienst mit anschließendem Neujahrsempfang. Am

...