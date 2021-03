Bürstadt. Die evangelischen Kirchengemeinden in Bürstadt und Bobstadt bieten am Sonntag, 7. März, um 17 Uhr wieder eine Andacht im Internet über das Programm Zoom an. Sie steht unter dem Motto „Durchhänger? – Wegzehrung auf einem langen Weg“. Pfarrerin Johanna Gotzmann, derzeit in Elternzeit, und weitere Beteiligte gestalten eine rund 30-minütige Andacht, zu der sich jeder eine Kerze, ein Glas, Wasser und eine Scheibe Brot zu Hause bereit stellen kann. Bereits um 16.45 Uhr ist der Online-Gottesdienstraum unter www.zoom.us mit der Meeting-ID: 823 7743 2678, sowie Passwort: 268345 offen. Auch per Telefon kann sich eingewählt werden unter der Nummer 0695/050 2596. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für einen Austausch. red