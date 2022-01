Kiosk und Kirchplatz

Bobstadt. Die Bobstädter Sternsinger kommen am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 12 Uhr, zum Kiosk mit Post und Bäckerei in der Frankensteinstraße. Dort geben sie Segensbriefe aus – genauso wie am Sonntag, 9. Januar. Dann verteilen die Heiligen Drei Könige nach dem Gottesdienst von 12 bis 13 Uhr auf dem Kirchenvorplatz ihre Segenswünsche.

Alle, die in den vergangenen Jahren den Segen erhalten und diesmal keine Möglichkeit haben, zu den beiden Terminen zu kommen, werden ebenfalls bedacht. Die Sternsinger werfen die Segensbriefe in den Briefkasten ein. Die 64. Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.

Anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan wird gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,23 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart. red