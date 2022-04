Kiosk feiert Eröffnung

Bürstadt. Der Kiosk im alla-hopp!-Park in Bürstadt öffnet am Ostermontag, 18. April, um 12 Uhr unter neuer Leitung. Wie bereits berichtet haben Michael Heidrich und seine Frau Sabine Heidrich-Tremmel die Bewirtung im Bürgerhaus übernommen. Die neuen Pächter kümmern sich auch um den Kiosk. Geplant ist außerdem noch eine Außenbewirtung.

Das Ehepaar betreibt bereits das Café Sophie’sche in der Siegfriedstraße, dem das Paar auch weiterhin treu bleiben wird. Nun steht am Ostermontag die Wiedereröffnung des Kiosks an – der „AusZeit im Park“. Es wird einen Sektempfang geben. „Wir feiern diesen Tag mit einigen kleinen Aktionen für Groß und Klein rund um das Thema Ostern“, kündigen die Pächter an. red

