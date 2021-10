Kinderturnabteilung blickt auf 50 Jahre zurück

Bobstadt. Was für ein Gewusel! Kleine, mittlere und etwas größer gewachsene Kinder tummelten sich auf dem Parkplatz der Sporthalle in Bobstadt. Während sie gespannt auf das warteten, was da an diesem besonderen Trainingstag auf sie zukommen würde, kümmerten sich die Übungsleiter des Kinderturnens der TG Bobstadt um die Rasselbande.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Eltern und Übungsleitern war auch Manuela Lau vom Vorstand gekommen. Sie hatte Blumen für Ursula Hoffmann und Helga Fischer dabei. Denn die beiden Damen hatten – gemeinsam mit der mittlerweile verstorbenen Annemarie Rutz – 1971 das Mädchenturnen in der Turnabteilung gegründet und etabliert.

„In den ersten Jahren fanden die Turnstunden noch in der alten Holzkirche mit dem Bollerofen in der Mitte statt“, erinnerte Lau an Gründungstage. Nachdem 1977 die Sporthalle fertiggestellt war, konnten sich die Kinder dort sportlich austoben.

Neben einer Knabenturngruppe, die Hans-Joachim Montag und Edgar Sänger ins Leben riefen, folgte die Eltern-und-Kind-Gruppe. Und auch Kinder im Vorschulalter wurden von ausgebildeten Übungsleitern in die Geheimnisse des Sports eingeführt. Doch immer stand der Spaß an erster Stelle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tolle Ideen der Übungsleiter

Das konnte man auf den Gesichtern der versammelten Kinder ablesen, die zum Jubiläum zusammengekommen waren. Denn die Übungsleiter, zu denen auch Gerdi und Rainer Schmitzer gehören, überraschen immer wieder mit tollen Ideen und abwechslungsreichen Übungen. Außerdem wacht Turnabteilungsleiter Thomas Krauth über den Nachwuchs. Darüber hinaus haben sich unzählige TG-Mitglieder schon um das Kinderturnen verdient gemacht.

Zum 50. Geburtstag der Abteilung bekamen die Gründerinnen nicht nur Blumen, sondern auch tolle Übungen, die die Jungen und Mädchen der Trampolingruppe den Anwesenden zeigten.