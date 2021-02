Bürstadt. Für die kleinen Narren der Stadt ist die Faschingsparty im Spiegelsaal der TSG-Halle immer ein Höhepunkt in der fünften Jahreszeit. Da wird getanzt, gesungen, gespielt und geturnt. Zwischen niedlichen Cowboys drehen kleine Prinzessinnen ihre Runden.

Doch auch diese beliebte Veranstaltung fällt in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Doch nicht ganz. Denn die TSG-Moderatorinnen Tanja Iacubino und Tamara Bozanovic laden die jungen Narren am Samstag, 13. Februar, ab 15.11 Uhr zu einer Kinderfaschingsmitmachparty ein: vor dem Bildschirm eines PC, TV, Handys oder Tablets.

„Die Kids sind schon so lange zuhause und haben kaum Bewegung“, berichtet Iacubino im Gespräch mit dieser Redaktion. Das soll sich am Samstag ändern. Die Teilnehmer brauchen einige kleine Hilfsmittel: zwei Badehandtücher, zwei bis drei Stühlen und – ganz wichtig – eine Zeitungsseite. So ausgestattet, sind die Kinder eingeladen, sich zu bewegen und daheim mitzumachen. Übertragen wird die Fastnachtssause auf Youtube und dauert mit viel Spaß und noch mehr Helau etwa eine Stunde. Fell

Info: https://m.youtube.com/watch?v=cvM7gBA7xZA.