Kinder entdecken zwei Welten bei den Osterferienspielen in Bürstadt

Bürstadt. Bürstadt. Osterferienspiele bietet die Stadt Bürstadt wieder in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus und dessen Betreiber, der Sozialagentur Fortuna, an. Das Programm soll sich von Montag bis Freitag, 17. bis 21. April, rund um das Thema „Miteinander analoge und digitale Welten entdecken“ drehen. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren werden täglich von 9 bis 16 Uhr betreut und bekommen ein Mittagessen.

Treffpunkt ist täglich im Jugendhaus Bürstadt, Nibelungenstraße 199a. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro plus 17,50 Euro für die Verpflegung, also Mittagsessen und Getränke. Anmeldungen sind ab 20. März im Rathaus bei Thomas Georgi möglich, unter der Telefonnummer 06206/70 12 35 oder per E-Mail an thomas.georgi@buerstadt.de. Anmeldungen werden bis zum 12. April entgegengenommen.

Analog und digital unterwegs

Kinder leben mittendrin in der analogen und digitalen Welt, heißt es in der Ankündigung. Sie nutzen ganz selbstverständlich Tablets, Spielkonsolen, Laptops, Smartphones, Apps und weitere technische und digitale Geräte. Zugleich stehen auch analoge Treffen und Freizeitgestaltungen mit Freunden, Spielen, Sport, Vereinen und Familie bei ihnen auf dem Plan. Bei den Osterferienspielen können Kinder beide Welten auf spannende Art und Weise miteinander verbinden und kennenlernen, versprechen die Veranstalter.

Fünf Tage lang drehe sich hier nämlich alles um eine erlebnispädagogische Entdeckungsreise in die analoge und in die digitale Welt und ihre jeweiligen Möglichkeiten. Die Kinder erlebten Spielerfahrungen und Kreativität in beiden Bereichen, immer auch in direktem Bezug zum sozialen Lernen und dem sozialen Miteinander.

Hierbei werden bewusst Angebote bereitgestellt, die in beiden Welten durchgeführt werden können, heißt es weiter. Beispielsweise werde gemeinsam auf der Wiese oder auf dem Freizeitkicker Fußball gespielt, es werde Skateboard gefahren und im Vergleich Fifa auf der PS4 gespielt oder auf dem Laptop ein „Tony Hawks“-Skateangebot genutzt.

Licht-Graffiti und Logo-Roboter

Die Kinder und Jugendlichen könnten mit der Sprühdose Graffiti gestalten und gleichzeitig Light-Graffiti mit der Digitalkamera und dem Laptop entwerfen. Gemalt werden könne auf einem Blatt Papier oder auf dem Tablet. Sie könnten „menschliche Roboter“ spielen und beim Lego-Roboter-Projekt aus Legos Roboter zusammenbauen und programmieren.

Zudem können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das Monkey Climbing freuen, dem gesicherten Klettern auf Bäume, heißt es in der Ankündigung. Hierfür werden am Jugendhaus Bäume mit Greif- und Trittelementen bestückt. Dadurch können Kinder, gesichert durch Profis mit einem Seil sowie mit Klettergurt und Helm, auf Bäume klettern. red