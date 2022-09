Kinder des 1. Judo-Club Bürstadt auf Safari

Bürstadt. Die Judo-Safari ist die Breitensportaktion des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahre. Der Wettbewerb gliedert sich in die drei Teile Budo-Wettbewerb, Kreativ-Teil und Leichtathletik. Je nach Punktzahl erreichen die Teilnehmenden Abzeichen analog der Judo-Gürtelfarben, vom gelben Känguru bis zum schwarzen Panther.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für 21 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren ging die Safari bereits am Freitag stilecht mit einem Zeltlager los. Und natürlich durfte eine aufregende Nachtwanderung nicht fehlen.

Am Samstagvormittag startete dann die offizielle Safari für die vier bis zwölfjährigen Teilnehmenden des 1. Judo-Clubs. In mehreren Kleingruppen ging es zu einzelnen Stationen und alle zeigten großen Einsatz, um möglichst viele Punkte für die begehrten Abzeichen zu erzielen. Im Leichtathletikteil mussten die Disziplinen Sprung, Werfen und Laufen absolviert werden. Hierbei kam es auch auf viel Geschicklichkeit und Koordination an, so musste zum Beispiel beim „Leitergolf“ ein Ball an einer Schnur in verschiedene Etagen geworfen werden.

Der Budo-Teil umfasste Kämpfe aus dem Kniestand, mit dem Ziel, den Partner festzuhalten. Im abschließenden Kreativteil gestalteten die Kinder Ordner mit dem Thema Judo und Judo-Safari, so konnte jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen. Danach ging es für das Orga-Team an das Auswerten der erzielten Punkte. Hierzu wurden die Punkte der einzelnen Disziplinen zusammengezählt und anhand der Vorgaben des Deutschen Judobundes die einzelnen Abzeichen vergeben. Stolz waren die durchführenden Trainer, dass zweimal die höchste Auszeichnung „Schwarzer Panther“ und einmal das zweithöchste Abzeichen „Brauner Bär“ erzielt wurde.

Teilnehmer erhalten Abzeichen

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass alle anderen Teilnehmer mindestens die zweite Stufe der Abzeichen, den „Roten Fuchs“ mit nach Hause nehmen konnten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen standen weitere Teamspiele auf dem Programm, ehe die Urkunden und Abzeichen am Abend im Rahmen des Sommerfestes an die stolzen Gewinner verliehen wurden. red