Kick-off am 13. Mai

Bürstadt. Der Spielplan der Bürstadt Redskins in der Landesliga Hessen steht. Die American Footballer des TV Bürstadt legen am Samstag, 13. Mai, mit einem Heimspiel gegen die Rodgau Pioneers los. Am 21. Mai geht es zu den Wetterau Bulls.

Am Samstag, 3. Juni, empfangen die Redskins die GFL-Reserve der Marburg Mercenaries. Am Samstag, 15. Juli, steht schon das dritte und letzte Heimmatch gegen die Wetterau Bulls an. Am 13. August sind die Südhessen zu Gast in Rodgau, am 20. August geht es für die Redskins zum Rundenabschluss nach Marburg.

Bürstadts Head Coach Thomas Zupon, der mit seinem Team am Sonntag, 16. April, ein Testspiel gegen die Hanau Hornets im heimischen TV-Stadion bestreitet, gefällt der Spielplan. „Es sind zwar nur sechs Spiele und du bist über drei Monate beschäftigt. Bei unserem kleinen Kader ist das aber gar nicht so verkehrt. Falls mal ein Spieler ausfällt, hast du wenigstens ein paar Wochen Zeit bis zum nächsten Spiel“, erklärt der neue Cheftrainer der Redskins.

Steffan und Krauß fallen aus

Den Wiederaufbau der Mannschaft nach dem Oberliga-Abstieg macht Zupon als „Herausforderung“ aus. „Man merkt, dass das letzte Jahr kein gutes war. Wir haben 42 Spielerpässe, 36 sind nötig. Wir haben ein paar neue Spieler, aber wir haben auch viele Schichtarbeiter“, sagt Zupon und ergänzt: „Aktuell ist schwer abzusehen, wie viele Leute uns letztlich zur Verfügung stehen werden. Wir werden schon auf unsere 24, 25 Mann pro Spiel kommen. 22 Spieler sind nötig, um anzutreten. Alle werden in jedem Spiel 100 Prozent geben müssen.“ Mit Quarterback Christian „CJ“ Steffan und Outside Linebacker Sascha Krauß sind zwei Leistungsträger für den Saison-Kickoff im Mai aufgrund von Verletzungen fraglich. cpa