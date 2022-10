Kerze auf Wanderschaft

Groß-Rohrheim. Immer am 1. September – dem Beginn des Zweiten Weltkrieges – startet die Aktion Wanderfriedenskerze mit einem gemeinsamen Gottesdienst zur Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Von dort aus gehen besonders gestaltete Kerzen auf ihre Reise durch etwa 70 bis 80 Gemeinden, Schulen und christliche Einrichtungen in der Rhein-Main-Region. Unter dem diesjährigen Motto: Späte Einschläge – Folgen von Krieg für Körper und Seele werden der Opfer von Krieg und Gewalt, die an den „späten Einschlägen“ von Kriegen leiden, gedacht.

Bilder und Berichte von Krieg und Zerstörungen in der Ukraine bestimmen seit Monaten die Nachrichten. Deutlich wird: Gewalt hat Folgen. Zerstörte Gebäude oder frische Gräber erkennt man sofort. Landminen, Blindgänger, Traumata und Verkrüppelungen an Leib und Seele, die Folgen des Krieges spüren Menschen ein Leben lang.

Der ökumenische Gottesdienst mit der Wanderfriedenskerze findet am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Groß-Rohrheim statt. red